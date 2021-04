Duro enfrentamiento entre ATE y los autoconvocados de Angostura: El gremio consideró “demagógico y egoísta” el planteo de Salud

Culminó la asamblea en Villa La Angostura, y la Delegación de ATE local aceptó la propuesta del Gobierno Provincial de abonar el 53,09 por ciento de aumento sobre el salario básico de los trabajadores estatales hasta diciembre 2021, por mayoría. Los trabajadores autoconvocados de la Salud rechazaron la oferta y acusaron que “no hubo recuento de los votos”, razón por la cual consideraron a la decisión como ilegítima.

En diálogo con Diario 7 Lagos, Miguel Orellana, referente de ATE en Angostura, explicó que se “contemplaron las dos actas, tanto la del 23 de abril como la el 26, y se unificaron en un acta final que aprueba por mayoría la aceptación a la propuesta del Gobierno, de abonar en los cinco tramos estipulados hasta fin de año, siempre con el permanente monitoreo del Sindicato”.

El rechazo de los Autoconvocados: “se impidió el recuento de votos”

Dentro del encuentro que avaló la oferta de la Provincia, quienes la rechazaron fue el personal autoconvocado de la Salud, quien continúa cortando y manifestándose en el Puente Correntoso. Orellana apuntó a la decisión de ellos de desestimar este incremento y expresó: “Nos parece muy egoísta su postura. Lo que piden es hasta demagógico y fuera del sentido común. No se puede pretender que te paguen el 40 por ciento de aumento de una sola vez”.

Esta mañana, los autoconvocados del Hospital Arraiz emitieron un acta oficial en donde afirmaron su “disconformidad respecto a la forma autoritaria con la que se llevó a cabo la asamblea”, al tiempo que resaltaron que “se impidió el recuento de votos” y fueron “insultados por una de las dirigentes como sordos o bol…” ante lo que estaban planteando.

“El gobierno para pagar esto tiene que pedir autorización de endeudamiento, porque no tiene dinero para afrontar este pago. Sabemos que no cuenta ni con el 10 por ciento, ¿y va a contar con el 40? Lo que ellos exigían es el recuento de votos, pero en una asamblea se vota a mano alzada, y si se demuestra que la mayoría, en este caso la aceptación supera visiblemente al rechazo, no es necesario volver a contabilizar las manos alzadas”, relató Orellana.

A su vez, el dirigente precisó que desde Salud “tienen todas las herramientas para demostrar lo contrario, pero ellos también pueden demostrar que solo una minoría esta rechazando la propuesta”: “el recuento se hace cuando es pareja la votación y hay división, si no no tiene sentido. Es sentido común. Se van a tener que hacer cargo de lo que dicen, los estatutos de ATE son muy claros”, agregó.

Además, estimó que el sector de Salud “no llega al 20 por ciento de los afiliados en toda la provincia”: “somos más de 20 mil afiliados en ATE, y en Salud solo hay 3500. Yo soy parte, ellos tienen todo el derecho a expresar su propuesta, pero no representan ni el 20 por ciento”.

“Es imposible de realizar lo que piden. No existe capacidad financiera alguna para poder sostener este incremento en la masa salarial de 66 mil trabajadores, no hablamos solamente de salud, hablamos de toda la administración pública provincial. Los autoconvocados ahora dicen que los municipales no vamos a poder atravesar el Corte. Es una locura. Lamento enormemente lo que está sucediendo, y esto va a terminar mal”, amplió Orellana.

“Queremos informar a la comunidad que esta resolución de Asamblea es ilegítima y no se ajusta a los procedimientos democráticos”, cierran el comunicado, por su lado, los trabajadores del Hospital local, que continúan su lucha y prolongan por el momento el corte de ruta, en pos de una mejora salarial que se corresponda con lo que están exigiendo hace ya dos semanas

