Duro descargo de Magalí Diaz tras ser desplazada del Concejo: acusa manipulación y violencia psicológica

En una dura carta a la comunidad, la ex secretaria parlamentaria fija su postura tras ser despedida luego de 5 años de estar en el concejo; aseguró que Tressens “sin aclaración alguna modificó el texto” de la resolución donde es desafectada de su cargo.

Habla de “violencia psicológica sobre una mujer” y además busca saber si el resto de los ediles comparten lo que expresó el Presidente: “Me gustaría saber si la posición del presidente es la de los concejales, ya que, en su actitud prepotente, autoritario y amenazante, manifestó que si no soy capaz de mentir por ellos me tengo que ir”

Carta textual:

Sin trabajo por cumplir como ciudadana.

Por Magali Diaz (Secretaria Parlamentaria Concejo Deliberante)

Como ciudadana quiero expresar la realidad de lo acontecido sobre la decisión del concejo deliberante de dejarme sin trabajo, sin un solo argumento válido sobre la función púbica que venía ejerciendo como secretaria parlamentaria.

Ayer fui convocada por el presidente del concejo deliberante David Tressens Ripoll, quien utilizo a otros dos concejales para notificarme de una decisión de todos los concejales, lo que consta en la primera notificación que me hiciera conocer, luego sin aclaración alguna modificó el texto de la misma, transcribiendo en una segunda notificación una decisión personal, lo que reviste una desprolijidad, manipulación y falta de seriedad preocupantes.

Hace unos días fui convocada por la justicia como secretaria parlamentaria a declarar por la causa de desobediencia contra el presidente del concejo deliberante, entre otros, en la misma relaté los hechos, la verdad tal cual lo hiciera la Dra Claudia Crocco. ¿Es que acaso se pretendía que desoyera un requerimiento judicial? ¿Que faltara a la verdad sobre los hechos?

Me gustaría saber si la posición del presidente es la de los concejales, ya que, en su actitud prepotente, autoritario y amenazante, manifestó que si no soy capaz de mentir por ellos me tengo que ir.

Como ciudadana, como mujer creo que no es bueno querer someter a las personas mostrándose políticamente correcto, cuando en realidad se manipula el sistema, se ejerce violencia psicológica sobre una mujer e inclusive se deja trascender a los medios versiones para dañar el buen nombre y honor de una ciudadana que lo único que hizo es cumplir con su deber como funcionaria y ciudadana.

Durante 5 años he ejercido mi función sin un solo problema, ni participación en ningún escándalo ni situación controvertida, aquí se trató de responder a un requerimiento judicial y el costo fue un despido, en este sentido me asesorare jurídicamente, porque aquí claramente esta la intención de disciplinar y mandar un mensaje a quienes pretendan declarar en contra de las estrategias personales, la política tiene un límite y es la justicia.

David Tressens Ripoll busca confundir a la gente, pero la única verdad es la realidad y la realidad es que me despidieron y dejaron en la calle después de 5 años de cumplir con todos y cada una de mis responsabilidades y obligaciones. Esto también lo pueden comprobar todos aquellos que tuvieron trato conmigo o iniciaron algún trámite en el concejo. También los concejales y secretarios que han trabajado conmigo de otros partidos políticos y los funcionarios de ejecutivo actual y el pasado.

Quiero agradecer a todos los mensajes y apoyo de compañeros actuales y anteriores de trabajo, a mi familia y a todos mis amigos y conocidos que se solidarizaron, me llena de satisfacción que se reconozca mi labor.

Magali Díaz.

0 Compartidos