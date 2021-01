Durante el 2020, casi 600 personas de distintos puntos del país se radicaron en Villa La Angostura

Se sabe que Villa La Angostura es una de las ciudades de Argentina a la cual muchos quieren llegar para poder vivir con tranquilidad. Sus maravillosos paisajes son sin dudas un atractivo que genera interés en argentinos de diferentes puntos del país. Durante el 2020 y plena pandemia se registraron casi 600 personas que llegaron para domiciliarse en la localidad.

Según pudo constatar Diario 7 Lagos con fuentes del Registro Civil local, en total se llegaron a contabilizar unas 599 personas que registraron domicilio en Villa La Angostura. Ni la pandemia frenó las ganas de estas familias de idear su plan de vida en un entrono natural único.

El hecho de que Villa La Angostura reciba a nuevos habitantes permanentes no es una gran novedad, ya que en los últimos años muchas de las ciudades de la región pasan por este proceso de renovación de vecinos y asentamiento de nuevas familias. Sin embargo, no deja de sorprender el elevado número teniendo en cuenta que se trató de un año muy particular con la pandemia marcando el pulso de los días.

Pero lo más significativo es que con seguridad son más de 600 personas las que llegaron a la localidad. Desde el Registro Civil detallaron que se registraron unos 382 trámites de cambios de domicilio de neuquinos. En esta cifra se encuentran muchas personas que ya vivían dentro de la localidad y que constituyeron otros hogares, pero también están aquellos que llegaron desde diferentes puntos de la provincia para vivir en Angostura.

Desde el ente público no le ofrecieron a este medio un desagregado de cada uno de los 382 casos, pero si está claro que un porcentaje de ese total sumado a los 599 que llegaron de otras provincias hace que Angostura haya sumado varios centenares de nuevos vecinos durante el 2020.

En el análisis sobre esta llegada masiva a la localidad, desde el Registro Civil marcan como referencia la construcción de las nuevas casas en la localidad. El avance y finalización de viviendas sociales repercutió directamente en este número de nuevas familias que llegaron.

0 Compartidos