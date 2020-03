Discusiones de pareja en cuarentena, cómo transitarlo

Ante la situación de aislamiento que se esta viviendo en el país desde hace unos días pueden aparecer ciertas rispideces en torno a las relaciones de pareja. Lo que sucede es que se potencian y aumenta la conciencia de los problemas de la misma. A su vez la sensación de incertidumbre, ansiedad y angustia hacen que nuestro umbral de tolerancia y paciencia se vea disminuido.

Para poder sobrellevar esta situación de la mejor manera, es vital que la pareja pueda respetar los espacios de cada uno, y evitar las confrontaciones. Todas las parejas tienen problemas algunos con soluciones y otros con conflictos crónicos. Los primeros son aquellos a los cuales podemos llegar a resolver, por eso es importante en principio identificar lo que nos molesta y poder transmitírselo al otro, pero con calma. No sirve de nada exponerlo cuando estamos nerviosos o enojados ya que el otro estará a la defensiva y no podrá escuchar lo que decimos por ende no habrá posibilidad de cambio. Es mejor calmarnos y luego propiciar el espacio, conversar de lo que nos angustia o molesta. Pero también en la pareja muchas veces existen problemas crónicos es decir que no tiene solución. Es importante que puedan identificarlos y hablar al respecto evaluando si pueden asumir el costo del mismo. Hay parejas que una vez que visualizan que el conflicto no tiene solución deciden que no quieren continuar y otras que lo conversan y apuestan a seguir.

Por otro lado, es importante también propiciar espacios para la pareja aun en estos tiempos de cuarentena, sobre todo aquellas parejas que tienen niños y que muchas veces pasan semanas sin compartir momentos juntos, se adapten a la situación. Tal vez no podrán realizar una salida pero si elegir una película para ver juntos, preparar una cena especial, etc.

Por último puede ser un gran momento para reforzar el vinculo de la pareja ya que como les digo siempre crisis es también la oportunidad del cambio.

Lic. Roxana Gonzalez

M.P.83089