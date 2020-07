Diputados buscan crear entornos saludables en las escuelas

espacho favorable para crear entornos saludables en las escuelas

La comisión de Educación (D) emitió despacho al proyecto que promueve políticas públicas que favorecen los entornos escolares saludables. La iniciativa, presentada por el gobernador Omar Gutiérrez al inicio del actual periodo legislativo, continuará su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y de Hacienda y Presupuesto (B). El despacho, aprobado por mayoría, se votó luego de la participación virtual de Samuel García, nutricionista y agente del Ministerio de Salud, que informó los orígenes y el alcance de la propuesta. Además, el cuerpo que preside la diputada María Fernanda Villone (MPN) recibió hoy a integrantes de Mujeres de la Matria Latinoamericana, quienes expresaron su apoyo a la denominada ‘Ley Cielo López’ en debate en la comisión.

El despacho a favor de la creación de entornos escolares saludables contó con el voto favorable de los bloques del MPN, JC, Juntos, Siempre, FRIN, PDC y UP. Por la negativa se expresaron los bloques del FIT y FdT. Al explicar el alcance del proyecto, Samuel García lo definió como “un procedimiento para garantizar la accesibilidad” a hábitos y estilos de vida saludables en todos los centros educativos de la provincia. Dijo que es necesario “legislar sobre esta política para desterrar la obesidad” y asoció esas patologías a la oferta de alimentos ultra-procesados y al incremento del sedentarismo a raíz del uso de las nuevas tecnologías.

El nutricionista retomó los resultados de un diagnóstico realizado en conjunto entre las carteras de Salud y Educación en un universo de 417 escuelas rurales, urbanas, públicas y privadas –la mitad de las que tiene la provincia-. Dijo que se abordaron todos los niveles educativos y que el diagnóstico constituye un muestreo representativo que arrojó “números totalmente reales”. Con los resultados del estudio se elaboró el proyecto en debate en la comisión, enfocado en la regulación de quioscos y publicidad de alimentos; promoción de la educación alimentaria, agua segura y actividad física; ambientación de comedores escolares y accesibilidad a la lactancia para toda la comunidad educativa. Dicho estudio permitió identificar que el 60% de las escuelas no tiene quioscos; el 87% de los quioscos tiene publicidad “preocupante” en tanto interpela a consumo de alimentos o bebidas no saludables y el 50% de las escuelas cuenta con talleres o dispositivos (como cartelerías) de promoción de vida saludable. En relación a este punto, García dijo que “sólo el 15%” de las escuelas cuenta con talleres de alimentación saludable, constituyendo instancias “optativas y voluntarias” de cada unidad educativa, por lo que el proyecto en debate “pone sobre la mesa el tema para que sea una necesidad y no una voluntad”. Explicó que la accesibilidad al entorno saludable escolar se determina a partir de los ejes de alimentación saludable, agua segura y actividad física.

En ese marco, detalló el escenario de cada uno de esos aspectos en las unidades educativas que estudiaron en el diagnóstico de situación. Informó que uno de los objetivos de la propuesta es que el alumnado acceda al agua segura en todo momento durante la jornada escolar. En cuanto a la actividad física, mencionó que varía el tiempo recomendado según cada nivel educativo, y dijo que Neuquén es la única provincia con actividades co-programáticas que implican un estímulo extra semanal en materia de actividad física. García remarcó que el estudio no implicó “pesar ni medir a los alumnos”, sino evaluar y comparar el acceso a productos saludables y no saludables así como también la puesta en marcha de prácticas que generen hábitos saludables y se pronunció con optimismo para la implementación de la ley en debate.

Durante su intervención, García afirmó que la provincia tiene elevados índices de obesidad y sobrepeso en la población infantil, en tanto cuatro de cada diez menores presentan este estado patológico y, en ese sentido, remarcó que “para Salud Pública es un problema el sobrepeso y la obesidad” en la población.

