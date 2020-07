Días claves para el avance del proyecto que busca transformar a Avenida Arrayanes en peatonal

Semanas atrás el bloque del MPN dio a conocer un proyecto con el que se busca generar un cambio importante para el aprovechamiento del espacio público e el centro de Angostura, peatonalizando la Av. Arrayanes en un día particular por un lapso determinado de tiempo. El proyecto tuvo buena recepción. Ahora se espera la opinión del área Transporte municipal. Podría terminar de presentarse durante esta semana.

En medio de una actividad intensa por los requerimientos urgentes que da la atención de la situación del covid-19, el bloque del MPN se hace un espacio para desarrollar este proyecto que ha despertado interés entre vecinos y comerciantes.

“Ya está toda la información de juntas vecinales, de los comerciantes, etc. Solo me está faltando la opinión del Secretario de Seguridad que tiene a cargo la parte de Transporte y ya está. Está muy avanzado, puede ser presentado esta semana”, aseguró el presidente del Concejo Deliberante, David Tressens.

Según detalló el legislador local, para el desarrollo del expediente se hizo un relevamiento con comercios frentistas y con juntas vecinales, además de tomar la opinión de la Cámara de Comercio. “Hasta ahora es positiva, es muy positiva en la gran mayoría y lo único que estamos ajustándonos a las opiniones de todas las partes”, sostuvo Tressens a la hora de referirse a la respuesta recibida.

Aún no hay confirmación sobre día y horarios, aunque se sabe que será en horas de la tarde, que no cortará el tránsito en las calles transversales y que se deben definir el tema de los estacionamientos. El concejal explica que el modo de aplicación del proyecto que deberá ser aprobado, está aún en discusión a partir de la opinión de diferentes partes. “No se trata de si o no, sino que es ajustarnos a que manera aplicarlo”, graficó.

El proyecto también contemplará las actividades que están permitidas realizarse en ese espacio peatonal. La propuesta tiene como objetivo final, que se genere otro movimiento que sea favorable para los comercios del centro.

