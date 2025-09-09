Día Internacional del Síndrome Alcohólico Fetal: una oportunidad para reflexionar y prevenir

El informe también subraya que el consumo de alcohol comienza a edades tempranas, con un 80% de los jóvenes iniciándose antes de los 15 años, y entre un 45% y 50% de los embarazos en Argentina no son planificados, lo que eleva el riesgo de exposición prenatal al alcohol. En el caso de los embarazos adolescentes, la combinación de consumo excesivo y falta de planificación agrava las consecuencias, con tasas de binge drinking (consumo episódico excesivo) que afectan entre el 15% y 25% de los embarazos, exponiendo a los fetos a daños irreversibles.

El consumo de alcohol no solo afecta al embarazo, sino también al período de lactancia. Estudios científicos han demostrado que los efectos del alcohol en la leche materna incluyen sedación, irritabilidad, desmedro, retraso psicomotor y menor rendimiento cognitivo en los lactantes. Esto refuerza la recomendación de evitar el consumo de alcohol durante la lactancia, priorizando la salud integral del bebé.

Como puericultora y doula, acompaño a las familias en sus procesos de gestación y crianza, y he observado que la minimización del consumo de alcohol es un desafío persistente en nuestra sociedad. La Ley Nacional N.º 25.929 de Parto Humanizado establece la obligación del personal de salud de informar sobre los riesgos del consumo de alcohol, tabaco y drogas durante el embarazo y la lactancia. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar que las personas gestantes reciban el apoyo necesario para abandonar el consumo y proteger a sus bebés.

Las investigaciones en epigenética también han demostrado que la exposición prenatal al alcohol afecta el desarrollo del sistema nervioso del feto, aumentando el riesgo de padecer trastornos neuroconductuales y metabólicos. Estos estudios refuerzan la necesidad de abordar esta problemática con seriedad y con un enfoque basado en la evidencia. Es por eso que es clave acompañar, educar y sensibilizar a la sociedad. Recordemos que cada pequeño paso en la prevención puede marcar una gran diferencia en las vidas de las nuevas generaciones.

Les dejo el link del observatorio de adicciones y consumos problemáticos de Argentina

https://www.argentina.gob.ar/sedronar/observatorio-argentino-de-drogas