Desde la Asociación de hoteleros y gastronómicos de Neuquén afirman que “están dadas las condiciones para poder empezar a mover la actividad”

Desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Neuquén (AEHGN) se pidió a las autoridades provinciales que se permita la apertura de locales gastronómicos y hoteles, que tras 2 meses sin trabajar se encuentran en una situación económica angustiante.

El presidente de AHGEN, Gustavo Ammann, aseguró que la idea es generar movimiento en un sector que ha sido limitado en todas las medidas dispuestas por los gobiernos nacionales y locales. “Obvio que la idea es respetar todas las medidas sanitarias y tener responsabilidad a la hora de trabajar. Lo que no podemos es es sostener el cierre de las empresas so riesgo de cierre”.

Miles de familias que dependen de los ingresos que genera la industria turística y de servicios ven hoy que el futuro es complicado. “El objetivo es generar un movimiento de la actividad de manera acordada con las autoridades y cumplir con las normas de profilaxis y distanciamiento social que impone la pandemia de COVID-19 y que son las recomendadas por las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales”, agregó Ammann.

El sector que representa la Asociación es uno de los más golpeados por la recesión y la obligatoriedad de cierre y uno de los menos beneficiados por las diferentes medidas tomadas por los Gobiernos. Por esa razón se pidió a las autoridades competentes que analicen la pertinencia de ingresar a los rubros gastronómicos y hotelero en las fases de apertura.

“Estamos muy preocupados con lo que viene. Sabemos que se ha logrado frenar la dispersión del virus y que la provincia de Neuquén ha tenido resultado muy buenos resultados, no debemos traspolar la difícil situación del AMBA a nuestra provincia. Por eso entendemos que están dadas las condiciones para poder empezar a mover la actividad, que además redunda en una mejora de las condiciones generales de la economía”.

Según un informe publicado por el ministerio de Producción de Industria de la provincia, Neuquén es uno de los cuatro distritos con mayor cantidad de empleo “exceptuado”, alcanzando un nivel del 85,9% de su fuerza laboral habilitada para trabajar. En ese sentido Ammann pidió contemplar al sector y “evitar principios de protesta encauzando y dando adecuada respuesta al problema”.

