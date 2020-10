Desde el CCI fortalecen la campaña de prevención de Abuso Sexual en las Infancias

A través del CCI (Centro de Cuidados Infantiles), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, se continúa trabajando con la campaña de prevención del Abuso Sexual en las Infancias, privilegiando y fortaleciendo las voces de niños y niñas, en pos de promocionar sus derechos.

“Queremos infancias libres y con derechos, decimos NO al abuso sexual en las infancias y buscamos que sean miradas, escuchadas, acompañadas y que las voces de los niños y niñas griten fuerte”, expresaron desde el CCI, en el marco de esta campaña de concientización.

En el presente proyecto, existen líneas fundamentales de trabajo, complementarias entre sí, que tienen como objetivo la prevención del abuso sexual en las infancias, la concientización sobre la temática y su visibilización, haciendo hincapié en la comunicación, la información, la acción y la corresponsabilidad cuando exista una situación de vulnerabilidad.

“En esta oportunidad, se ha trabajado con los niños y niñas que forman parte de la institución para luego llegar a la comunidad a través de ellos, desde una perspectiva plena de derechos de quienes son los protagonistas, invitándolos a reflexionar sobre el cuidado del propio cuerpo y su bienestar integral”, explicaron integrantes del CCI.

A su vez, informaron que en tiempos de pandemia y haciendo uso de la tecnología, los referentes del establecimiento municipal han realizado un video que actuó de facilitador para la expresión de niños y niñas y las respuestas obtenidas son las imágenes que reflejan hoy sus pensamientos, sentimientos e ideas.

“Los que ellos y ellas quieren manifestar hoy es que los miremos, los acompañemos, los escuchemos, creamos en sus palabras y cuando sea necesario denunciemos. Todos podemos ayudar a prevenir y acompañar cuando ya sucedió el hecho o antes de que pase. No tengamos miedo, no se asusten, no están solos, no están solas”, expresaron desde la Secretaría de Desarrollo Social.

Y concluyeron: “El silencio del niño y la niña es un fuerte grito que nos deja sordos, sólo si estamos dispuestos a escuchar, mirar, cuidar y denunciar. No tengamos miedo. Esta es una lucha colectiva”.

