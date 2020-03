Desde ATEN Villa La Angostura se suman al pedido de suspensión de clases

El Cuerpo Colegiado en el Consejo Provincial de Educación (CPE) pidió al ejecutivo provincial que se suspendan las clases en todo el territorio neuquino. Atentos a las cancelaciones de diferentes con lo que se busca evitar la aglomeración de personas, entienden que las escuelas son un lugar en el que los chicos están expuestos.

En diálogo con Diario 7 Lagos, Omar Lara, Secretario General de Aten en Villa La Angostura, explicó que el pedido ya fue realizado a través de los vocales gremiales y que están atentos a las disposiciones que se vayan comunicando desde Provincia. Cabe destacar que en los últimos días se suspendieron actividades deportivas y culturales.

“Queda a criterio del cuerpo colegiado a la decisión. Por cuestiones de salud nos aconsejan no hacer marchas, no hacer encuentros con mucha gente. Nosotros consideramos que la escuela es un foco importante a tener en cuenta porque en realidad los chicos están a menos de un metro y medio pegados uno al del otro en un banco”, explicó Lara.

Para reforzar el argumento respecto la situación en Angostura, Lara sostiene que en las localidades turísticas el ida y vuelta de visitantes puede contribuir al riesgo de contagios. “Hay mucha gente que se ha ido al extranjero y no se tomaron las medidas correspondientes”, analizó.

Respecto de las condiciones de escuelas desde ATEN señalan que los establecimientos no cuentan con las condiciones para poder dar seguridad ante el avance del virus. “Las escuelas no tienen hoy las condiciones para prevenir cualquier tipo de propagación del virus, o sea no cuenta con alcohol en gel, con toallas, jabones, estamos muy falto de materiales”, destacó Lara.

Hasta el momento no hay novedades sobre la determinación de la suspensión de clases en toda la Provincia. En el caso de que se tome esa decisión debería ser autorizada por la ministra de Educación Cristina Storioni.