Los logros se ampliaron desde entonces, con más títulos panamericanos de la disciplina y también del circuito olímpico, como la presea de bronce que logró en los Juegos Panamericanos de Santiago en 2023.

md - 2025-09-04T160338.463 José Luis Acuña: "Este deporte es todo en mi vida"

Recordando sus comienzos en la actividad

“La idea nace de mi familia. De papá y mamá que desde chicos nos llevaban a mí y a mi hermano a practicar esta disciplina. Al principio lo tomamos como un juego y un hobby pero hoy en día es todo en mi vida”, reflexionó en un año en el que volvió a lo más alto del podio, ya que en junio obtuvo la medalla dorada en el Open G2 en categoría 68 kilos que se disputó en Río de Janeiro, Brasil.

Desde que comenzó a dar los primeros pasos en este deporte y trabajó con esfuerzo y constancia para conseguir grandes logros, Acuña se enfocó en convertirse en deportista olímpico. Un desafío que logró cumplir con su participación en los Juegos Olímpicos de La Juventud en Buenos Aires 2018 y que busca repetir, en la cita máxima del deporte mundial: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En busca de ese objetivo, su desafío más cercano son los próximos Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) que comenzarán el próximo lunes en Rosario, certamen que además es preparatorio para los próximo 13° Juegos Odesur (Juegos Suramericanos) a realizarse el año próximo, también en Santa Fe.

“La preparación para este torneo viene muy bien. Estuve entrenando en Corrientes con mi equipo del team Crismanich, con Mauro y su hermano Sebastián, (campeón Olímpico en Londres 2012). Allí también estuve entrenando con el actual campeón Panamericano Junior, Ignacio Espínola. Tenemos un grupo muy bueno", contó.

Y destacó que "más allá de que esté representando a Neuquén en los Jadar, también voy a estar representando a mi equipo de Corrientes ya que ellos son los que me entrenan día a día y están para mí todo el tiempo”.

“Obviamente -agregó- que el objetivo es ganar estos Juegos Argentinos que tendrán su primera edición en Rosario. Estoy muy motivado y contento y allí estaremos representando a la provincia y pensando, porque no, en ser los campeones de la categoría”.

Desde su etapa junior, José Luis Acuña formó parte del grupo de deportistas de élite becados por el Gobierno Provincial a través del programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento que impulsa la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, dependiente del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres.

En un día tan especial para la disciplina y consciente de su rol como espejo para las futuras generaciones, manifestó sentir “un orgullo muy grande" de ser un referente de la disciplina.

“Como capitán de la Selección Argentina y sabiendo que muchos chicos me tienen como ídolo, trato de mostrarles el camino como en su momento me lo mostraron a mí Sebastián y Mauro Crismanich o Lucas Guz", expresó.

Acerca de la fecha

El 4 de septiembre es el Día internacional del Taekwondo, una celebración establecida por la Federación Mundial de Taekwondo en 2006.

La fecha hace referencia a que ese día de 1994 el Comité Olímpico Internacional decidió en su sesión de París incluir al taekwondo como deporte olímpico oficial.