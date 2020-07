Denuncian a programa televisivo donde cocinaron un animal en peligro de extinción en Río Negro

Todos los martes, en El gran premio de la cocina (El Trece), los participantes del reality culinario realizan recetas regionales y esta semana tocó el turno de Río Negro. Lo que nunca se esperó es que desde la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de dicha provincia los denunciara por poner en el menú una liebre patagónica, una especie protegida y cuya caza está vetada.

“En nuestro martes regional seguimos promoviendo los ingredientes y los productos de nuestro país. Hoy toca Río Negro. Deberán entregar una liebre patagónica a la cerveza negra con guarnición de polenta y otra guarnición que es libre”, comunicaron entre los jurados Felicitas Pizarro y Christian Petersen antes de la preparación.

Petersen dijo durante la emisión mientras aconsejaba a Matías uno de los participantes: “Está cocinando mara, un roedor gigante. Es medio duro y fuerte de sabor, habría que ver si logra suavizarla con la cerveza”. La situación puso en alerta a los rionegrinos, que avisaron de la infracción a la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de la Provincia de Río Negro.

Desde dicha jurisdicción revelaron que iniciarán acciones legales contra el ciclo conducido por Carina Zampini y realizaron un comunicado en las redes sociales: “En virtud de lo acontecido en la emisión del día de fecha en el programa ‘El gran premio de la cocina (El Trece), en el que bajo la temática ‘Cocina Rionegrina’ se procedió a la preparación de platos con peras, Trucha y Mara (o liebre patagónica), la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de la Provincia de Río Negro comunica que: dado que este último ejemplar se encuentra protegido y su caza está vedada en todo el territorio provincial, el hecho confiere una sanción administrativa, representando además un delito en el marco de la normativa nacional”.

A lo que sumaron: “Por tal motivo, la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático quiere poner en conocimiento de la sociedad que a través del área de Fauna Silvestre encabezará las acciones judiciales y administrativas pertinentes ante quien corresponda y contra quien recaiga la responsabilidad de haber violado las reglamentaciones provinciales y nacionales vigentes”.

En cuanto a la liebre, el organismo explicó que La Mara (Dolichotis patagonum), “es un gran roedor que actualmente se encuentra catalogada como vulnerable, según la última categorización del estado de conservación de los mamíferos de Argentina (SAyDS-SAREM 2019)”.

“Se cree que se encuentra en regresión numérica principalmente por la pérdida de hábitat y por la caza furtiva, aunque se encuentra protegida en todas las provincias en las que habita, desde Catamarca hasta el centro de Santa Cruz, prefiriendo ambientes arbustivos de monte”, concluye el texto.

En tanto desde la producción del exitoso ciclo de El Trece, emitieron un comunicado al respecto. “Queremos aclarar que en el programa emitido el martes 14 de julio, donde hicimos un menú rionegrino, la materia prima que cocinamos fue liebre europea, autorizada para la caza y el consumo. Por un error de nuestro jurado se mencionó a la mara, animal en peligro de extinción, y queremos pedir disculpas por este malentendido”, expresó el escrito de Boxfish, la productora del programa. “Desde El gran premio de la cocina cuidamos con mucha atención la procedencia de los alimentos y jamás promoveríamos la caza y el consumo de especies protegidas”, finaliza.

Por su parte, Christian Petersen, reconocido chef y jurado del programa, habló con Informados de todo (América) y dijo que fue todo un mal entendido. “Era la liebre europea que es plaga en el sur, es un tema medio lúdico, es obvio que no era Mara, se confundió un poco el tema, no fuimos tan específicos, deberíamos haber sido específicos en decir que está prohibido cazar Mara. De hecho, cuando hablo de la pesca, que lo conozco y lo digo mejor, esto como no lo sé tan ciertamente no lo expliqué tan bien”, explicó.(infobae)

