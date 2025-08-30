Demoran en Chile a ex diputado neuquino con cartuchos calibre 22

Al ser consultado, Della Gáspera reconoció la infracción cometida, aunque igualmente se le iniciaron actuaciones por presunto contrabando y por posibles violaciones a la ley de armas vigente en Chile. Los proyectiles quedaron bajo custodia de Carabineros chilenos, quienes informaron de inmediato al sistema judicial.

El ex legislador neuquino, con domicilio en la estancia La Marita de Loncopué, ocupó una banca en la Legislatura provincial entre 2012 y 2015, y regresó en 2016 en reemplazo de Luis Sapag, tras su fallecimiento. Además, es licenciado en Administración de Empresas Agrarias.

El hecho volvió a colocar a Della Gáspera en el centro de la opinión pública, esta vez no por su relación con un cóndor rescatado en su estancia, sino por un procedimiento fronterizo que podría derivar en un proceso judicial en Chile, con posibles consecuencias en materia de antecedentes penales.