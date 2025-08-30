Un ex diputado provincial de Neuquén fue demorado en el paso Pino Hachado, al intentar ingresar a Chile con una caja de proyectiles calibre 22 oculta en su vehículo. El episodio ocurrió el viernes 29 de agosto y generó una denuncia formal por parte de las autoridades chilenas.
Demoran en Chile a ex diputado neuquino con cartuchos calibre 22
El ex legislador Edgardo Della Gáspera fue interceptado en la Aduana de Pino Hachado. Declaró conocer la falta cometida y enfrenta cargos por infracción a la ley de armas.
El involucrado es Edgardo Della Gáspera, quien ejerció como legislador durante las gestiones de Jorge Sapag y Omar Gutiérrez, y que estuvo vinculado a la histórica línea azul del Movimiento Popular Neuquino. Además, años atrás alcanzó notoriedad nacional por un video en el que aseguraba tener amistad con un cóndor.
Según el informe oficial, el ex diputado intentó cruzar a bordo de una Toyota Hilux, declarando que solo llevaba equipaje personal. Sin embargo, al inspeccionar el apoya brazos del conductor, los funcionarios aduaneros encontraron cincuenta cartuchos marca Orbea, destinados a rifles calibre 22.
Al ser consultado, Della Gáspera reconoció la infracción cometida, aunque igualmente se le iniciaron actuaciones por presunto contrabando y por posibles violaciones a la ley de armas vigente en Chile. Los proyectiles quedaron bajo custodia de Carabineros chilenos, quienes informaron de inmediato al sistema judicial.
El ex legislador neuquino, con domicilio en la estancia La Marita de Loncopué, ocupó una banca en la Legislatura provincial entre 2012 y 2015, y regresó en 2016 en reemplazo de Luis Sapag, tras su fallecimiento. Además, es licenciado en Administración de Empresas Agrarias.
El hecho volvió a colocar a Della Gáspera en el centro de la opinión pública, esta vez no por su relación con un cóndor rescatado en su estancia, sino por un procedimiento fronterizo que podría derivar en un proceso judicial en Chile, con posibles consecuencias en materia de antecedentes penales.