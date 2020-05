Del CEF 7 a la primera de River: Conocé al jugador de Handball angosturense que inspira a deportistas locales 

El joven angosturense Juan Christiansen representa a la localidad a través del deporte de alto nivel: comenzó practicando Handball en el CEF N° 7 y rápidamente se transformó en jugador de la primera del Club Atlético River Plate. En diálogo con Diario 7 Lagos, el deportista contó su experiencia que se transforma en fuente de inspiración para otros chicos que miran su historia.

“Pasé toda mi vida en Angostura. Con todo el encanto propio de la ciudad, tuve una infancia hermosa rodeada de amigos y familiares. Yo era parte de equipo del CEF 7 cuando llamaron a mi entrenador porque querían probarme en River”, relata Juan.

Es que su disciplina, constancia y dedicación para con el deporte tiene años de esfuerzo acumulado: Christiansen comenzó haciendo Taekwondo, pero fue a los 11 cuando su interés por el Handball se despertó para siempre. “En ese momento teníamos un equipo en Villa La Angostura que era muy bueno, competíamos en la Liga de Los Lagos del Sur, que comprende Bariloche, Angostura, después San Martín de los Andes y a veces El Bolsón”, expresa.

El actual Jugador de River explica que en ese entonces, a fin de año clasificaban a torneos nacionales donde competían las mejores doce asociaciones del país. A los 13 “se abocó de lleno al deporte” cuando jugó el Torneo de Selecciones mencionado. A los 17, terminó el secundario y se fue a la Ciudad de Buenos Aires tras el llamado del conjunto millonario.

“Llegué a River en 2016. Fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado. Estoy en un grupo humano que se compite de forma sana, con un entrenamiento muy serio todos los días a la semana y encarado desde un nivel profesional aunque aún el Handball sea considerado un deporte amateur en Argentina”, cuenta Juan a Diario 7 Lagos.

El joven deportista local pasó por la categoría sub 16, la categoría sub 18 y ahora forma parte de la primera de uno de los clubes más grandes a nivel país y continente. Cabe destacar que Christiansen había decidido estudiar para Contador Público en la Universidad de Buenos Aires pero cuando inició el proceso de selección argentina de Handball sub 18, todo cambió.

“A los pocos meses también comencé a entrenar con la selección en la categoría juvenil, con vistas al Panamericano 2017. Fue un año muy bueno que lo terminé lesionado, debí pasar por dos operaciones y tuve que frenar en ese momento. Ahí fue cuando me enfoqué totalmente en River”, expresa el angosturense.

Así, Juan proyecta a futuro, pero explica que por situaciones adversas como esas, prefiere hacerlo más a corto plazo: “Compartimos la competencia con jugadores que han jugado muchísimos mundiales y Juegos Olímpicos. Somos aproximadamente 23 que todos los fines de semana peleamos por estar entre los 16 que juegan los partidos de los sábados”.

“Es una competencia interna durísima pero muy linda, el entrenamiento saca lo mejor de todos. Claro está que ahora estamos parados por el aislamiento social. Estoy muy contento de estar en el primer equipo de River”, detalla el Jugador.

El entrenamiento en cuarentena

Juan explica que su rutina habitual es entrenar los lunes, martes, miércoles y viernes de 19:30 horas a 10:30 y agrega: “En este contexto, tanto los entrenadores y jugadores están haciendo un trabajo increíble, estamos conectados por vías digitales y hacemos lo que es parte física de entrenamiento de acuerdo a las posibilidades que cada uno tenga en su casa”.

El deportista de River explica que el objetivo, al igual que todos los deportistas argentinos, es atravesar este momento manteniéndose activos para “que la vuelta no sea tan dura cuando esta etapa llegue a su fin”.

El sueño para la ciudad de sus amores

“Yo tengo muy claro que en un futuro voy a volver a Villa La Angostura. Me fascina, es mi lugar en el mundo”, manifiesta el joven, quien advierte sobre lo importante que sería para el deporte local la posibilidad del armado de un equipo mayor de Handball.

“Las veces que se ha intentado ha habido muy buenas convocatorias. Se trata de un proyecto a largo plazo que conlleva mucha dedicación y constancia en el entrenamiento. Me encantaría el armado de un equipo”, finaliza Juan, recordando su pueblo, su paso por el CEF 7, su presente en River y el pueblo que forjó su identidad.