Dejó su vida en Cipolletti por la pandemia y se mudó a Angostura para desarrollar su proyecto gastronómico vegano

La pandemia resignificó y reconvirtió la vida de muchos emprendedores a causa de la crisis. La historia de Stefania Cofre, quien llegó a la localidad el 24 de agosto, puede ser un claro ejemplo de cómo tomar una difícil decisión en medio de la crisis y jugarse por sus convicciones: desarrollar un proyecto de “Liberación Animal Vegana” en Villa La Angostura.

La joven, que se define como cocinera autodidacta y en formación-aprendizaje continuo y que cumplió los 14 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por las autoridades, se encuentra en plenos preparativos para lanzar su emprendimiento conocido como La Vegana – Biomercado: se trata de productos basados 100% en plantas, sin conservantes ni aditivos.

En diálogo con Diario 7 Lagos, la emprendedora explicó que a causa de la crisis “debió renunciar a su trabajo como empleada administrativa” en Cipolletti, y mudarse a Villa La Angostura, donde viven su mamá, hermano y toda su familia, con el objetivo de crecer con un proyecto que ya había desarrollado en la ciudad rionegrina desde enero.





Ahora, el mismo proyecto que comenzó en Cipolletti y quedo a cargo de un colega y amigo, como ella lo define, se traslada a Villa La Angostura, y desde ayer la joven ya recibe pedidos para ser entregados por envío o coordinados en diferentes puntos de entrega. “El emprendimiento es mío, vengo hace tiempo cocinando pero me dedique toda la vida a otra cosa. Lo empecé por una cuestión de convicciones, sobre el veganismo y sobre la no explotación de ningún ser”, explica Stefania.

Y agrega: “En estos tiempos que corren, me parece importante detenernos a reflexionar sobre nuestras elecciones. “La Vegana” resulta de un juego de palabras, que refiere a Liberación Animal Vegana. Liberación animal y liberación humana, elegir nos hace libres. Habla de amor, empatía, conexión y antiespecismo mediante la gastronomía”.

De tal manera, la emprendedora asegura que “el veganismo potenció su pasión y amor por la cocina. Pasó de ser un hobbie a ser un proyecto. Con intención, conciencia y respeto hacia todos los demás animales”, y cuenta a este medio que ya realizó el curso con Bromatología sobre la Manipulación de Alimentos, y su objetivo es comenzar a cocinar en la Sala de Elaboración Municipal.

“Mi idea es comenzar cuanto antes en la sala. Estoy asignando pedidos para la semana que viene. Los productos que voy a empezar a vender son cuatro variedades de hamburguesas veganas, cinco variedades untables, 3 variedades de budines. Habrá además una línea de leche de coco y caju, así como también una chocolatada saludable”, describe la ideóloga de “La Vegana”.

Así, la joven explica que “la base del emprendimiento es no usar ningún ingrediente de animales ni derivados”, siendo todos los productos elaborados por ella a base de semillas, legumbres y cereales. Consultada por el impacto de la pandemia en su rutina y su situación económica, Stefania asegura que su mudanza “fue a causa de la crisis” y no algo planeado: “empezaron a pagarnos la mitad del sueldo, no podía ya ni pagar el alquiler, rescindí el contrato, hice los permisos correspondientes para venirme desde Nación, la Provincia y el Municipio”, remarca.

Entonces, la emprendedora cuenta que buscó alquiler en Villa La Angostura con la ayuda de su mamá y ahora vive en un departamento chico, por lo que el uso de la Sala Municipal se vuelve imprescindible.

“Si cada día, del abanico de opciones que tenemos, intentamos elegir la mejor, la que genere menos contaminación, sufrimiento, explotación, esclavitud hacia cualquier ser que habita este mundo. Entonces estamos accionando. Y nuestras acciones nos determinan”, asegura Stefania cuando habla de su proyecto. La pandemia impulsó sus convicciones a Villa La Angostura, y la joven ahora vuelve a emprender en un escenario nuevo para ella.

0 Compartidos