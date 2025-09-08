El acto estuvo acompañado por la Secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Comunitaria de la provincia de Neuquén, María Fernanda Villone, y por la Delegada de la Región Lagos del Sur, Eliana Rivera.También asistieron el presidente de la Comisión de Fomento de Pilo Lil, Andrés Infante; y los responsables de Cultura de Villa La Angostura, Verónica Rivas Molina; de Junín de los Andes, Lucrecia Panzia; y de San Martín de los Andes, Gustavo Santos.

Todo sobre el Convenio de Cooperacion e Intercambio de la creación de Corredor Cultural Sur

En el convenio, los municipios “se comprometen a desarrollar en forma conjunta proyectos y acciones que tengan por objeto promover todo tipo de actividades culturales que contribuyan al desarrollo local y regional, dentro de las posibilidades presupuestarias, administrativas y normativas que cada una de las partes involucradas posee”.

Uno de los puntos establece que “a los efectos de darle difusión a las acciones de cooperación e intercambio cultural, los municipios adoptan el nombre Corredor Cultural Sur para referirse a esta herramienta de gestión cultural pública y coordinada”.

También establece que, “sin perjuicio de los recursos que asigne cada parte, los tres municipios se comprometen a realizar gestiones pertinentes y de manera conjunta ante instituciones oficiales o privadas, con el fin de procurar su contribución al mejor logro de los objetivos del presente Convenio”.

La firma del acuerdo es una de las acciones realizadas en materia de cultura en la Región Sur de la provincia y coincide con la implementación de un ciclo de teatro que se realiza en las tres ciudades y de una serie de capacitaciones, también en sedes rotativas, anunciadas en agosto pasado.