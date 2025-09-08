Todo sobre el Convenio de Cooperacion e Intercambio de la creación de Corredor Cultural Sur

Funcionario de Villa la Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes, acompañados de representantes de Pilo Lil y Villa Traful, suscribieron recientemente un Convenio de Cooperación e Intercambio que formalizó la creación del Corredor Cultural Sur.
Villa La Angostura, San Martín, Junín, Pilo Lil y Villa Traful suscribieron un Convenio de Cooperación e Intercambio para crear el Corredor Cultural Sur.
Cabe destacar que el convenio tiene por objeto “compartir conocimientos y coordinar tareas y actividades de promoción, producción, capacitación e intercambio cultural”, elementos que consolidan los trabajos realizados hasta el momento. “Los municipios declaran su interés en contribuir con este Convenio a la consolidación del Programa de Regionalización creado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén (…) cuyo objetivo es priorizar entre sus acciones estratégicas alcanzar la efectiva regionalización del territorio provincial”, señala el texto.
El convenio fue firmado entre la vice intendenta de Villa La Angostura, Tamara Martínez, en representación del Intendente Javier Murer, el Intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti y el Intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño.
El acto estuvo acompañado por la Secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Comunitaria de la provincia de Neuquén, María Fernanda Villone, y por la Delegada de la Región Lagos del Sur, Eliana Rivera.También asistieron el presidente de la Comisión de Fomento de Pilo Lil, Andrés Infante; y los responsables de Cultura de Villa La Angostura, Verónica Rivas Molina; de Junín de los Andes, Lucrecia Panzia; y de San Martín de los Andes, Gustavo Santos.
En el convenio, los municipios “se comprometen a desarrollar en forma conjunta proyectos y acciones que tengan por objeto promover todo tipo de actividades culturales que contribuyan al desarrollo local y regional, dentro de las posibilidades presupuestarias, administrativas y normativas que cada una de las partes involucradas posee”.
Uno de los puntos establece que “a los efectos de darle difusión a las acciones de cooperación e intercambio cultural, los municipios adoptan el nombre Corredor Cultural Sur para referirse a esta herramienta de gestión cultural pública y coordinada”.
También establece que, “sin perjuicio de los recursos que asigne cada parte, los tres municipios se comprometen a realizar gestiones pertinentes y de manera conjunta ante instituciones oficiales o privadas, con el fin de procurar su contribución al mejor logro de los objetivos del presente Convenio”.
La firma del acuerdo es una de las acciones realizadas en materia de cultura en la Región Sur de la provincia y coincide con la implementación de un ciclo de teatro que se realiza en las tres ciudades y de una serie de capacitaciones, también en sedes rotativas, anunciadas en agosto pasado.