Cuidar a los caballos, un aspecto fundamental para quienes realizan cabalgatas en la temporada turística

Luego de la repercusión que ha generado la nota de Diario 7 Lagos en la cual se informa sobre el fin de un histórico servicio de cabalgatas en San Martín de Los Andes, este medio habló con diferentes especialistas en la materia acerca de la importancia del bienestar animal y el cuidado que se debe tener con los caballos.

Eric Cappello, veterinario de Villa La Angostura, brindó una serie de recomendaciones sustentadas en su saber científico que se deben respetar en pos de otorgarle la mayor protección, seguridad y calidad de vida a los caballos, y a aquellos animales que son utilizados para montar en excursiones.

“El caballo ha estado al lado de los humanos desde siempre. No solo en actividades comerciales, sino también en guerras, adiestramiento, deporte. Siempre estuvieron con la gente. El tema de las cabalgatas, sino uno lo hace con responsabilidad y cuidando al caballo no están mal, pero siempre respetándolo y cuidándolo adecuadamente”, afirma Cappello.

El veterinario indica que siempre resulta muy importante, que cuando se haga una cabalgata o algún esfuerzo, se debe tener en cuenta el animal a utilizar y la persona que se subirá en ese animal. “Los caballos soportan cierta cantidad de peso. No se puede poner una persona de 200, 100 o 150 kilogramos en un animal que tiene 1 metro 40 o 50 de alzada”, detalla.

Y amplía: “Es muy importante esa relación y al mismo tiempo es muy variable. Un caballo de 1 metro 60 de alzada soporta un peso con silla entre 100 y 110 kilos”.

Otra de las cuestiones fundamentales para tener en cuenta es la alimentación de los caballos. Al respecto, Eric remarca a Diario 7 Lagos que, si bien son animales muy grandes, “su sistema digestivo no lo es, por lo que necesitan comer de forma continua”, en lo posible combinar fibra, granos y alimento balanceado.

“Es muy importante el estado general del caballo porque va a hacer une esfuerzo en la cabalgata, va a hacer algo que no es natural para él. Entonces se necesita que este bien alimentado y que siempre tenga acceso al agua”. Además, resulta importante brindarle un espacio con sombra, ya que “si bien se adaptan rápido a la temperatura del ambiente, es ideal darles una zona de confort”, expresa el veterinario angosturense.

Por otra parte, se debe tener en cuenta el trayecto que se realice en las cabalgatas. Con relación a esto, Cappello informa que “si un caballo salió a la mañana, es ideal que por la tarde no vuelva a salir”, y señala: “Acá hay cabalgatas de 3 o 4 horas que son exigentes porque son arriba de la montaña. Es importante contar con varios caballos para ir alternándolos”.

“El caballo es un animal muy sensible, como es de presa, tiende a asustarse mucho y a huir. Es importante el lugar donde están. Lo ideal es que no estén cerca de ruidos muy fuertes, que no haya muchos perros. Eso es un poco más difícil de lograr”, entiende el especialista, quien suma que el animal tiende a estresarse si esta solo porque es de manada, por lo que es vital que esté junto a otros caballos.

El veterinario resalta a la equinoterapia como una práctica que da muy buenos resultados y pone de manifiesto que el caballo “es un animal muy sensible, por lo cual uno no debe estar tenso ni nervioso, sino en armonía para poder comunicarse con él”.

“Si se lo cuida bien, las excursiones de cabalgatas no afectan a la vida del caballo. Hay que tener en cuenta que se utilizan durante dos o tres meses del año en la temporada, no los 365 días, cuando hay mucha nieve tampoco pueden utilizarse”, finaliza Cappello.

