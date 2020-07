¿Cuánto sabemos sobre el marketing digital?

No estar en internet es no existir con tu negocio rezaba una campaña hace un tiempo, y estaba en lo cierto. En la era de internet y la comunicación masiva, no estar presentes es quedarse afuera de la consideración del consumidor. Pero no basta con estar, la estrategia es clave.

Por eso, cuando hablamos de Marketing Digital, no podemos dejar de lado su pilar central: la planificación de la comunicación.

Empecemos por definirlo, el Marketing Digital engloba todas esas tareas y acciones que una compañía, equipo o particular lleva adelante en la web, incluyendo redes sociales y páginas, con el fin explícito de atrapar a nuevas audiencias, vender más y dar rienda suelta a su branding e identidad. Para ello, y como apuntamos siempre, posicionamiento SEO, SEM, el inbound marketing y el Marketing de Contenidos son fundamentales.

El origen del suceso

Nació con contundencia allá por comienzos de los años noventa, por eso, aunque se digan millones de palabras sobre él, todavía estamos aprendiendo. En su utilidad más práctica, se utiliza como un medio que lleva las técnicas más probadas del marketing tradicional a este formato multimedia donde todo pasa veloz y es visto.

En línea directa con el avance y la vanguardia más pura de la tecnología en la cotidianidad, el marketing digital se ha ido transformando de forma continua y a la velocidad del clic. Incluso, volviéndose más humano y receptivo, dejando un poco de lado su sentido artificial. De ahí, que hasta los modos de ejecutar una campaña o posicionar una marca o producto vayan cambiando continuamente.

Las ventajas

El Marketing Digital es una metodología irreemplazable en los tiempos actuales, las marcas tienen que saber de su importancia única en cuanto a probabilidades ciertas de posicionamiento, la primera, crecimiento de ventas y público fiel y obtención de potenciales.

En un universo virtual tan saturado, diferenciarse es fundamental. Y para eso, tratar de captar con una estrategia de marketing diferenciadora a todos esos consumidores que pasan buen aparte del día conectados es clave, aprovechando las ventajas absolutas de las herramientas como la optimización, el dinamismo en la comunicación, la segmentación, el bajo costo por clic comparado con el marketing más clásico de radio o TV, el contenido de valor y otros.

Irlos a buscar a donde están, sí, pero atraerlos con inteligencia, eso es lo que propone el marketing digital y en ese camino vamos.

Agradecemos a Vanesa de Imactions por brindarnos esta nota para nuestro portal.

