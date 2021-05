Cruces entre el Director del Hospital y el vecino que fue al Concejo: “se le faltó el respeto a la Institución y a toda la gente que trabaja adentro”

En el marco de la Sesión especial que realizaron los concejales de Villa La Angostura, el vecino que solicitó el uso de la Banca pidió expresamente que participen de la reunión el Intendente Fabio Stefani y el director del Hospital Dr. Oscar Arraiz, Ramiro Tornelli.

El abogado y escribano Pablo González, aclaró en su exposición que no duda del esfuerzo de los profesionales de la salud locales para combatir la pandemia, pero puso en el foco de atención al desempeño de Ramiro Tornelli y pidió a él también explicaciones sobre los recursos actuales con los que cuenta el establecimiento médico, los que hacen falta, y que sucedió con donaciones que no han podido utilizarse. En ese momento, el Director del Hospital salió al cruce de sus dichos y respondió de forma directa.

“Yo no tengo que explicar nada. No tengo tiempo de ponerme a discutir cosas que pasaron hace 8 meses atrás. Yo estoy participando de la sesión porque me invitaron a contar la realidad del hospital”, remarcó Tornelli, y precisó que “no se va a meter en una discusión que no suma en el momento que está pasando Villa La Angostura”.

“La situación es realmente crítica”, aseguró el profesional, y amplió: “se trajeron más respiradores, tenemos el soporte de un terapista que si Dios quiere va a quedar en el Hospital, otro médico clínico también terapista que va a formar parte del plantel. Los recursos tecnológicos los tenemos, también cascos y respiradores. No me parece ponerse a discutir cosas que no se manejaron mal desde lo local, sino desde un ámbito privado”.

Fue en ese momento, cuando el vecino González señaló que “la gente no tolera más el verticalismo político”, y que la localidad tiene “autonomía municipal”. “El Gobernador por supuesto es una autoridad, pero la autonomía Municipal nos permite gestionar y obtener recursos cuando las situaciones lo ameritan”, manifestó.

Y volvió a dirigirse a Tornelli: “El Director del Hospital tiene que asumir responsabilidades. No les quepa duda que la gente se los va a recordar de forma contundente. La comunicación sirve, pero no alcanza, hay que ir a Neuquén a gestionar y exigir. Si no se logra absolutamente nada”.

Ramiro afirmó que, según su visión, “se le faltó el respeto al Hospital, a la Institución y a todas las personas que trabajan dentro” y advirtió que “si el Hospital no hubiera hecho las cosas bien desde el inicio de la pandemia no podría dar respuestas como lo está haciendo, que es más de lo que puede abarcar un centro de baja o mediana complejidad”.

“Están todas las camas ocupadas. El Hospital recomienda, no tiene la potestad de fuerza pública, del Intendente para prohibirle a la gente algo o cerrar negocios”, aclaró el médico. Además, comunicó que “todos los respiradores están ocupados y hay cuatro respiradores con pacientes ventilados, con uno que se usa para alto flujo, posibilidad que se da porque se logró la instalación de un tanque más grande de oxígeno para abastecer al hospital”.

Y fue contundente: “Acá la solución no es poner más camas, más respiradores, médicos, tecnología, infraestructura. Nunca va alcanzar todo lo que podamos hacer. El recurso humano es limitado, ya está claudicando, médicos con certificados, que se pone allorar en los pasillos y no quieren saber más nada de esto”.

En relación a su pedido dirigido hacia toda la comunidad angosturense, Tornelli afirmó que “Salud está pidiendo que se baje la circulación porque si no es imposible”, y se refirió también a que el nosocomio “usa todas las donaciones que llegaron y las que no se usan fue porque nunca arribaron”.

“El Hospital siempre tuvo las puertas abiertas para que pueda ayudar cualquier tipo de profesional. Nosotros acá dentro no tenemos la posibilidad de no contagiarnos. Tenemos un porcentaje muy bajo de no morirnos en relación a los que están afuera. Ponemos la vida acá dentro”, dijo a modo de respuesta ante todos los planteos de González.

Y cerró: “Somos la primera línea. Hay más de 200 personas que están dejando la vida acá para que el resto se salve. Solicitamos a los privados colaboración. Fue el primer hospital que dividió en dos parte respiratoria y general, en el cordón sur. Manejar un respirador tampoco es de la noche a la mañana, a un terapista le lleva años. Cuando la gente renuncia hubo recambio de médicos. El Hospital está dando todo”.