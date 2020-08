Críticas a Nicole Neumann por mandar a su empleada a un centro de aislamiento tras contraer coronavirus

“No naturalicemos tanta injusticia”, escribió Maria O’ Donnell sobre el comportamiento de Nicole Neumann con su empleada doméstica tras enterarse que tenía coronavirus.

Nicole, que también está contagiada, contó que la mujer un día amaneció sin olfato, por lo que le pidió que se encierre en su cuarto. A partir de esto, la modelo gestionó un turno para que la empleada se haga un hisopado y cuando le notificaron que era positivo la mandó a un centro de aislamiento.

Sin mencionar el nombre de la trabajadora en ningún momento, Nicole aseguró: “Es verdad lo de la señora que trabaja en casa. Ella vive acá. Una mañana ella amaneció diciéndome que no tenía olfato, que no sentía nada. Obviamente me alarmé porque es un síntoma característico de Covid. Le pedí ‘por favor quedate encerrada en tu cuarto hasta que pueda gestionar que vayas a hacerte un testeo’. Y le dio positivo”.

“Así que desde ese momento los convivientes, que somos mis hijas y yo, tenemos que hacer una cuarentena preventiva. Yo me hisopé y di positivo. Se hizo todo bien, no hubo reuniones, saben que soy la loca de la desinfección pero es un mínimo descuido de alguien que tenés al lado y nadie se lo quiere contagiar por supuesto, ni contagiar a nadie”, agregó.

Después contó que la mujer no está en la casa. “Después del hisopado le pedí que vaya a un centro de aislamiento obviamente porque quizás nosotras éramos negativas. Está con síntomas leves, igual que yo”, manifestó.

“Le pedí que fuera a su cuarto por las dudas, que en el camino oliera un vinagre, le pedí que me escribiera qué sentía y cuando me dijo que no sentía nada dije ‘bueno, listo’. Y ahí la mandé a un laboratorio a hacerse el testeo inmediatamente”, continuó.

Sobre la relación contractual, Nicole dijo que “ella vive en casa y fin de semana de por medio se va a su casa porque tiene hijos y familia que atender. En el momento en el que se va a cerrar todo por la pandamia, le pregunto si quería quedarse acá o ir a su casa y no volver hasta que esto se termine. Ella me dijo ‘la verdad es que prefiero quedarme acá, soy grande, quiero cuidarme y quedarme’. Perfecto”.

Las críticas

La periodista Maria O’ Donnell opinó que la actitud de Nicole fue un abuso de poder. “Como prueba de que se siente bien, Nicole dijo que ahora se ocupa de sus cinco mascotas y tres hijas ella sola: tiene energía suficiente para limpiar la casa y sustituir las tareas de la empleada a la que mandó a un centro de aislamiento. No naturalicemos tanta injusticia”, escribió en Twitter.

“La historia de Nicole, contagiada de Covid “por un descuido de un tercero” (su empleada, que siguió trabajando, con dos francos cada 15 días a pesar de que debió darle licencia paga como marca la ley) resume muchos de los abusos de esa relación de poder, y los naturaliza”, agregó.

