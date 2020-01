Crítica: Nueva York sin salida, un thriller atrapante que cuestiona a la policía americana

Nueva York sin salida, de Brian Kirk: EE.UU. – DRAMA – SUSPENSO – THRILLER POLICIACO – CRIMEN

Lo que me sorprende de esta película es la extrema dualidad de la crítica. Un gran sector de agencias y periodistas de espectáculo tienen una visión totalmente opuesta y negativa, como “más de lo mismo”, sobre el otro sector de agencias y periodistas. El otro grupo, es extremadamente positivista. Lo que deja al lector (probable espectador) con una inseguridad básica. Voy o no voy a verla? Ni uno ni otro tiene la verdad sobre la evaluación de este thriller.

En principio se puede decir que hay una gran producción, apoyada por gente como los hermanos Russo (Capitán América – Avengers, etc.) gente que conoce de cine y que sabe dónde pone el dinero (Por las recaudaciones). Por otro lado en términos de acción, hay por demás. Si haría una crítica es que hay demasiada a tal punto que por veces no deja percibir el trasfondo. Si la crítica de la película es por el guion, es inaceptable dado que si bien se centraliza en la corrupción policial, en este caso es prácticamente de toda una red distrital que busca garantizarse su futura jubilación con la distribución de droga. Y aquí es donde pongo el acento. Para mí la película es buena, mírela por donde la mire.

Desde ya que, supongo que hay gente muy nacionalista que cree que EE.UU. no puede hacer una película donde la imagen hacia el exterior brinda una imagen que no responde a lo que están acostumbrado a aceptar los americanos “for export”. Ellos no pueden ser tannnnn corruptos. Y un agente negro no puede ser un héroe porque no “negocia” con policías inmorales. Para ellos es inimaginable. Por lo tanto la película es mala. En principio no existe una película totalmente mala o totalmente buena. Son tantos los aspectos a revisar que solo se puede hablar de tendencias. O sea una opinión en resumen si esta bien focalizada por el género y el mercado de los probables espectadores.

Tras la masacre de 8 policías un agente trata de bloquear todos los accesos (21) de entrada y salida de la Isla de Manhattan a unos criminales, ante esa circunstancia descubre que muchos de sus compañeros están implicados en una serie de asesinados de otros policías, por lo que dará inicio a una serie de persecuciones donde el agente también comienza a estar en peligro por lo que sabe. Y aquí comienza la otra película. Al agente descubre una conspiración que los dejara tan sorprendidos como quedé yo (con la boca abierta). Esto sí es interesante, que haya en un thriller un cuestionamiento de la realidad social de la policía americana. Hay que verlo para creerlo.

VALORACION: 4 DE 5

HECTOR JOSE

Resumen y Análisis Cinematográfico – Escritor – “VILLA LA ANGOSTURA, de la naturaleza al cemento” Ed. Autores Argentinos. Obra presentada en la “Exposición Internacional del Libro” de Buenos Aires 2018.