Crítica – Amenaza en lo profundo: Una experiencia terrorífica en el fondo del océano

Llega a la Argentina “AMENAZA EN LO PROFUNDO” una película de horror y suspenso, con muy buen sonido, buena producción y grandes efectos especiales. Efectos necesarios y difíciles de implementar para que las escenas debajo del océano sean creíbles. El sonido acompaña para sorprender y asustar en los momentos más inesperados, de ahí que es una película no recomendada para menores de 13 años.

El film narra la historia de un equipo de investigadores submarinos que van tras una misión especial a un laboratorio secreto de avanzada tecnología en lo profundo del océano. Para que tengan una idea, la profundidad que se maneja nos habla de que los acuanautas están a unos 10 km. de la superficie, donde por cada cm. cúbico hay un peso de 8000 kg. Si no tuvieran los equipos no podrían durar ni tan solo un segundo. Solo seis investigadores llegan al laboratorio. Su objetivo será estudiar áreas donde la humanidad no ha podido acceder ni explorar las riquezas que podrían existir. Sin embargo, en el comienzo de su tarea, mientras se conocían se precipita una situación inesperada. Luego de descansar y comenzar a higienizarse, ruidos misteriosos se escuchan como viniendo de afuera del Laboratorio Submarino y uno de los investigadores (Kristen Stewart) descubre una perdida de agua en el techo. Cuando quiere comunicarlo a sus colegas, todo se incrementa, a tal punto como si fuera a explotar. Kristen corre gritando y tratando de avisar del peligro pero una gran explosión destroza parte del laboratorio. Simultáneamente comienzan a sucederse explosiones en diversos lugares de la base y todo se convierte en un caos. El laboratorio se desmorona y el grupo apenas tiene tiempo de planificar el escape. La única opción que les queda es salir y llegar caminando hasta el próximo laboratorio a 10 km de distancia. El poco tiempo que tienen lo aprovechan para colocarse los trajes especiales y comienza la odisea de caminar en las profundidades del océano en completa oscuridad enfrentando los peligros que puedan surgir. Todo había ocurrido tan rápidamente que no pudieron comunicarse con la base, solo debían concentrarse en sobrevivir. Pero habrá mucho más, seres que ni en los sueños más espantosos aparecen, ahora serán una realidad donde sus decisiones estarán al tope de los mas grandes desafíos que habrán enfrentado en su vida. La única seguridad: apenas una pistola de luces de bengala.

Si hay una crítica está relacionada con las expectativas y lo que vemos en la película. En realidad, en la medida que avanza la historia, nos damos cuenta que “es más de lo mismo”. Todo esto ya lo hemos visto pero con otros actores, inclusive hasta el argumento que nos recuerda a “Alien” y la actuación de Kristen a Sigourney Weaver, desde su corte de pelo hasta algunas escenas casi copiadas literalmente. Creo que por el presupuesto y por Kristen (que esta en desarrollo como actriz) no se lo merece. Obviamente tampoco el público que esperaba una película original y más elaborada. No se sabe cuál era la misión, que buscaban, cuál era la función y el rol de cada uno. Ocurre lo mismo con la producción de la película, cuando casi a la mitad de la misma el director pierde la línea argumental sin saber cómo finalizarla.

Mediocre, superficial, una picardía ya que costo más de U$S 65.000.000.- y apenas pudo recaudar U$S 33.000.000.- hecho que no debería repetirse en el 7mo. Arte si quiere seguir ostentando semejante condición en este siglo.

HECTOR JOSE

Comentarista – Escritor (“Villa La Angostura de la naturaleza al cemento” Ed. Autores de Argentina – Obra presentada en la 43° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires).