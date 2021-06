Crecen las dudas por la temporada de invierno: “No estamos viendo todavía un descenso en la curva de contagios ni en la derivación de las personas”

Tras el duro comunicado emitido por las máximas autoridades del sistema de Salud neuquino acerca del delicado panorama sanitario que atraviesa la región, Diario 7 Lagos dialogó con la nueva Jefa de la Zona Sanitaria IV, Cecilia Alonso Perín, quien ratificó que “el panorama sigue siendo complejo” y no se ve actualmente un descenso en la curva de contagios que traiga un poco de tranquilidad.

Consultada por la reactivación del turismo, en horas cruciales de definiciones a nivel nacional, provincial y local por la apertura de la temporada de invierno, Alonso Perín expresó que “son decisiones que no se toman desde un solo sector”: “es lo mismo que venimos diciendo desde hace tres semanas: hay que restringir al mínimo las actividades, no podemos dar una respuesta más adelante porque nosotros vamos viendo los números día a día”, aseguró.

En paralelo, la Doctora hizó hincapié en que “es todo un trabajo de equipo con decisiones que se toman a otro nivel”, mientras que Salud “va aportando su parecer con la visión que comprende la Zona Sanitaria IV, de San Martín de Los Andes, Villa La Angostura, Junín de Los Andes y Las Coloradas.

“Yo en este momento no puedo pensar en una temporada turística, que no quiere decir que en 15 días esto se modifique. Hay que tener una visión más grande para estas decisiones. No estamos viendo todavía un descenso en la curva de contagios ni en la derivación de las personas que lo necesitan, por ende, yo no puedo asegurarle a nadie que tenga un accidente grave o requiera terapia que va a tener una cama”, expresó a este medio Alonso Perín.

En cuanto a su flamante conducción tras la jubilación de Néstor Sáez, Cecilia contó que la idea es “darles continuidad a los proyectos que ya se habían presentado y acompañar a todos los equipos de trabajo”, así como también mantener encuentros constantes tanto con los intendentes, como la reunión de la semana pasada con Carlos Saloniti, así como con distintos actores públicos y privados.

Por último, al mencionar al sector privado, la Jefa de la Zona Sanitaria IV aclaró que “las clínicas siguen recibiendo pacientes sin cobertura de toda la zona, sobre todo de Villa La Angostura y Las Coloradas”.

“Hay dos niveles, en la atención primaria de la Red de Abordaje Comunitario (R.A.C) trabajando de forma articulada con varios actores privados y públicos de la ciudad, con muy buenos resultados, faltaba incluir a otros sectores que tenían redes de vecinos que cumplían actividades similares”, relató Cecilia, quien remarcó que, del mismo modo, a nivel hospitalario y clínico, se sigue “trabajando en conjunto”.

“La situación sigue muy compleja. Todos los hospitales están trabajando full con las camas ocupadas, tratando de sostener todo lo urgente y el resto de las patologías impostergables que aparecen; lo mínimo e indispensable de situaciones que no se pueden postergar”, cerró.