Crece la asistencia social en Villa La Angostura

En medio de la pandemia el Estado redobla sus esfuerzos para acompañar a las familias en situación de vulnerabilidad. Vecinos de Villa La Angostura se encuentran fuertemente afectados por la inactividad económica y desde la Secretaría de Desarrollo Social se pone foco en las necesidades que atraviesan por estos días. De un promedio de 300/400 vecinos a los que se llegaba con asistencia antes de la pandemia, se pasó a aproximadamente 1.000.

El Secretario de Economía, Daniel Brito, dialogó con Diario 7 Lagos y contó que esta acción de asistencia es uno de las cuestiones primordiales de las que se ocupa en este momento el municipio. Brito aclara que todas las acciones de Gobierno se relacionan entre sí con el objetivo principal que es resguardar la salud de las personas.

“En el tema de la alimentación pasamos de tener dar asistencia a 300 o 400 personas, a tener 1.000 en la actualidad. Damos asistencia de distintas maneras, con ayuda económica, bolsones de comida o también cubriendo gastos de productos de higiene”, explicó el funcionario.

Por otro lado, Brito sostiene como punto fundamental del abordaje de contención al Plan Calor, el plan de entrega de leñas que no es algo que se realiza de manera habitual pero que en este contexto toma mucha más trascendencia.

“Esos son pasos primordiales del día a día y siguen siéndolos porque la necesidad está a la orden del día, la contribución a nivel provincial y nacional”, explicó Brito y agregó: “También está la entrega de tarjetas que es fundamental para hacer frente a esto”.

Brito analiza que la cuestión económica surgió de forma correlativa a partir de las urgencias sanitarias, por lo que desde el Gobierno Municipal se tuvo que enfocar no solo en la políticas de cuidado de los vecinos sino también en la posibilidad de asistir: “La situación de los vecinos estaban vinculados a la construcción u hotelería y que ya no puedan trabajar hicieron que mucha gente no tuvieran capacidad para hacer frente económicamente a esta realidad”.

Si bien el funcionario hace foco sobre este tipo de asistencia, no deja de mencionar que se trata de una abordaje conjunto en el que la Salud es los más importante: “El primer abordaje del intendente es el tema de la salud, la prioridad es la salud de las personas, eso hay que aclararlo y por eso las decisiones que se tomaron desde un primer momento estuvieron vinculados a ese objetivo”, concluyó.