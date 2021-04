Crece el malestar de vecinos angosturenses tras 12 días de corte: “así ya no se puede seguir”

Con 12 días de corte en la Ruta 40 por parte de los Trabajadores Autoconvocados de Salud de Villa La Angostura, la situación afectó a distintos servicios tales como el abastecimiento de combustible y la vida diaria de vecinos, quienes presentan por estos momentos disyuntivas acerca de la situación que se está viviendo, un sector de la comunidad coincide en que “así ya no se puede seguir”.

En una primera instancia, un grupo de vecinos angosturenses armaron una nota dirigida a la Jueza Federal María Silvina Domínguez del Juzgado de Primera Instancia de Zapala, donde le solicitaron que “busque la forma de solucionar el conflicto de manera pacífica”, al tiempo que “haga cumplir la Constitución Nacional Argentina, Artículos 14 y 14 bis. de la Constitución Nacional reformada, de 1994 y todo aquel que la Justicia considere para garantizar la libre circulación”.

Diario 7 Lagos dialogó con diferentes ciudadanos que prefirieron mantener en reserva su nombre, y explicaron que la carta finalmente no llegó a manos de la Jueza por la intervención de Gendarmería en horas de la mañana este viernes.

Asimismo, explicaron a este medio que la idea es lograr la unificación de las juntas vecinales y plantear su malestar a las autoridades: “se armó bastante revuelo, hay gente que está a favor y gente que está en contra”, planteó una vecina, al tiempo que otra remarcó: “la carta circuló entre los vecinos. Pedimos a las autoridades que hagan algo ante tantos cortes”.

Y continuó: “Se viene hablando con todos los actores de este conflicto y no llegamos a nada. Yo soy una vecina interesada en vivir en paz y trabajo para ello. Espero que gente joven tome la posta. Siempre hay varios caminos, no todo es blanco o negro”.

En el documento compartido por los residentes a Diario 7 Lagos, aseguraron que entienden que “cada sector trabajador tendrá sus derechos a reclamar, pero las demás personas que estamos en suelo argentino también tenemos el derecho a circular libremente”.

“Queremos decir que la justicia tendrá que hacer cumplir la Constitución Argentina, en ella están Derechos y Garantías de los ciudadanos. Sabemos que por momentos estas relaciones se tensionan y queremos decirle que somos conscientes de que eso pueda pasar, pero también apelamos a ser escuchados y a dirimir los conflictos en pro de soluciones sin afectar a otros ciudadanos y resolverlos pacíficamente”, agregaron los vecinos en su escrito.

Cuando hoy se permitió la totalidad del paso de los transportistas internacionales que se veían afectados por el corte no pudiendo seguir su camino, los angosturenses aseguran que “un poco cambio el panorama”.

“Estaba muy de acuerdo con que intervenga la justicia federal, ya no se puede seguir así, más allá de quien tenga razón, así no se puede seguir. Mientras estamos entretenidos con los cortes no hay más camas disponibles para pacientes Covid en Villa La Angostura”, expresó otra vecina.

Dadas las circunstancias y tal como lo expresaron en su carta, piden que “se entiendan con el dialogo, que se pongan de acuerdo y todos salgan favorecidos, los trabajadores, empresas, estado provincial y nacional y cada vez podamos dialogar, trabajar en paz, vivir tranquilos en nuestro suelo argentino”.

Por el momento, el corte se prolonga en Puente Correntoso por parte del personal autoconvocado del Hospital Dr. Oscar Arraiz a la espera de novedades y al igual que en diferentes puntos de la Provincia, sumado al paro provincial dictado por ATE que rige en el territorio.

