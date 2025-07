Corroza: "Tenemos la gran tarea de llegar a cada rincón de la provincia"

“Si hay algo que el gobernador nos ha pedido es que hagamos mucho foco en las oportunidades que nosotros le damos a las personas a lo largo de todo su desarrollo”, indicó.

Por este motivo, a través de las distintas acciones se trabaja en promover vínculos sanos de igualdad y respeto, contribuyendo a la formación de la ciudadanía, impulsando el acceso a la cultura y al deporte, fortaleciendo a las empresas públicas e invirtiendo en “oportunidades reales”.

En este sentido, mencionó como ejemplo el desarrollo de distintos programas que contemplan importantes inversiones, como 125 millones de pesos para bibliotecas populares, 6.000 millones para clubes y asociaciones deportivas, 80 millones para deportistas federados, el acompañamiento a emprendedores con el programa Neuquén Financia (240 millones) y Proyectar Futuro (1.200.000).

“Hay muchas políticas públicas que nosotros tenemos a cargo como las vinculadas a discapacidad, género, diversidad, que a nivel nacional ya no existen porque no se invierte un solo peso y que los organismos institucionales que se dedicaban a eso ya no están. Nosotros, por el contrario, el gobernador desde el día uno nos indicó que cuidemos esos espacios, nos dio los recursos para poder invertir y siempre nos dice que sigamos apostando”, aseguró.

La ministra destacó que “el trabajo del ministerio es federal, a lo largo de toda la provincia, recorremos cada lugar de la ruralidad, cada comunidad mapuche, cada comisión de fomento y lo vamos haciendo de manera mancomunada con el intendente o el presidente de la Comisión de Fomento, pero siempre trabajando en equipo”.

En este sentido, indicó que “estamos en contacto con los 57 municipios, no solamente con las políticas públicas que llevamos adelante nosotros sino también con todo lo que se está haciendo en la provincia desde los otros ministerios. Esto es importante, un Estado presente. Tenemos la gran tarea de llegar a cada rincón de la provincia, de estar cerca de la gente”.

De la actividad, que se realizó en el Centro de Convenciones Domuyo, participaron también la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina; el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset; diputados y diputadas; secretarias y subsecretarios y subsecretarias de la cartera que encabeza Corroza, entre otros.

También estuvo el equipo de trabajo del ministerio, que está integrado por cuatro secretarías, ocho subsecretarías y tres empresas públicas, y que llega a la población neuquina con un gran trabajo territorial a las 57 localidades de la provincia con acciones en materia de deportes, cultura, juventudes, diversidad, discapacidad, adultos mayores, género, ruralidad, en un trabajo articulado junto a los gobiernos locales.

Balance

La ministra hizo un repaso por los distintos programas en marcha para los distintos sectores de la población, con formación y capacitación en distintas temáticas, fondos destinados a infraestructura, becas deportivas, acciones en materia cultural, políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, entre otras.

A su vez, destacó el rol de las empresas públicas, como Corfone con la construcción de obras en toda la provincia, Artesanías Neuquinas, que en la reciente edición de la Rural en Buenos Aires comercializó piezas de artesanos neuquinos por 41 millones, y Emprendimientos Culturales y Deportivos Neuquinos (ECyDENSE), que administra distintos espacios y organiza las Expovocacional que todos los años convocan a miles de estudiantes.

Corroza resaltó el trabajo articulado con empresas petroleras quienes realizan aportes en materia económica y con herramientas técnicas para el desarrollo de distintos programas.