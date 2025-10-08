Corroza y Ousset reafirmaron su apoyo a las empresas neuquinas

Por su parte, Ousset destacó el papel de las empresas neuquinas en el desarrollo de Vaca Muerta y la importancia de la articulación público-privada impulsada por la gestión provincial. Subrayó la participación del sector industrial en programas como Emplea Neuquén y las Becas Gregorio Álvarez, que fortalecen la formación y el trabajo local.

“Estamos orgullosos del empleo que generan, de la formación que promueven y del equipo virtuoso que se consolidó al defender a Neuquén”, afirmó Ousset. También remarcó la necesidad de discutir en el Congreso la coparticipación federal, recordando que “de cada 100 pesos que tributa Neuquén, solo regresan 51, sin considerar el crecimiento poblacional ni el aporte al Producto Bruto Interno nacional”.

Durante la jornada, los candidatos visitaron la empresa BM Inspecciones, dedicada a servicios petroleros en campo, junto a sus referentes Cristian Bergese y Ariel Malatesta. Bergese, también presidente de CEIPA, respaldó las propuestas de La Neuquinidad al afirmar que uno de los ejes principales del sector es “sostener la actividad y el comercio neuquino”.

Para cerrar, Ousset expresó que el desafío de defender Neuquén trasciende los partidos políticos: “Se trata de una causa generacional, de cuidar nuestros recursos y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Vamos a seguir recorriendo cada empresa para poner en valor el trabajo neuquino y fortalecer la provincia desde adentro”.