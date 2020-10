Coronavirus en Neuquén: 386 nuevos positivos

El total de personas con confirmación de COVID-19 que se informan en el día de la fecha, entre el comunicado del mediodía y el de la noche, es de: trescientas ochenta y seis (386).

Por otra parte, informamos el fallecimiento de nueve personas de la provincia del Neuquén por Coronavirus (COVID-19). Se trata de un varón de 85 años, de Cutral Co, con comorbilidades (diabetes e hipertensión arterial), que se encontraba internado en un efector de Zapala; un varón de 56 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (sobrepeso, hernia hiatal y neumonías previas), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; un varón de 81 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (diabetes e hipertensión arterial), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; un varón de 65 años, de Cutral Co, sin comorbilidades informadas, que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; un varón de 71 años, de Zapala, con comorbilidades (hipertensión arterial, asma, insuficiencia cardíaca y obesidad mórbida), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; una mujer de 67 años, de Cutral Co, sin comorbilidades informadas, que se encontraba internada en un efector de dicha localidad; una mujer de 76 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (EPOC, extabaquista y artrosis), que se encontraba internada en un efector de dicha localidad; un varón de 66 años, de Centenario, con comorbilidades (hipertensión arterial), que se encontraba internado en un efector de Neuquén capital; y un varón de 45 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (obesidad mórbida, diabetes e hipertensión arterial), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad.

El total de personas fallecidas que se informan en el día de la fecha, entre el comunicado del mediodía y el presente, es de: nueve (9).

Además, se reportaron ciento cincuenta (150) nuevas personas recuperadas de Coronavirus (COVID-19) de la provincia del Neuquén: 60 personas de Neuquén capital, 23 personas de Cutral Co, 17 personas de San Patricio del Chañar, 15 personas de Senillosa, 10 personas de Plottier, 9 personas de Zapala, 8 personas de Plaza Huincul, 4 personas de Centenario, 2 personas de Piedra del Águila, 1 persona de San Martín de los Andes y 1 persona de Vista Alegre. Se trata de 71 mujeres y 79 varones, cuyas edades oscilan entre 4 y 81 años.

