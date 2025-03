"La Tigresa" Acuña visita Copahue

“La Tigresa” no había estado antes en Caviahue-Copahue, elegido el año pasado como el pueblo más lindo del mundo, y se mostró interesada en volver. Le asombró saber que varios deportistas de alto rendimiento visitan habitualmente las termas y afirmó que se quedó con ganas de venir a entrenar. “No importa que no pelee más. El entrenamiento siempre es bueno. Me gustaría volver y entrenar en la montaña”, aseguró.