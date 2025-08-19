La guardaparque Maelle Uguen precisó: “Por las fotos y videos podemos distinguir dos pumas distintos en el sector: una hembra con alto desarrollo abdominal—estimamos con 85% de probabilidad que está preñada, algo que buscaremos confirmar con nuevas cámaras—y un segundo individuo más pequeño, probablemente juvenil. En esta época, y dado que en invierno su dieta se basa más en presas pequeñas como liebre o conejo, los pumas cordilleranos suelen verse más delgados; por eso la silueta amplia que observamos refuerza la hipótesis de gestación”.

md - 2025-08-18T141301.271 Copahue: cámaras de monitoreo registraron ejemplares de puma y gato montés

Ante este evento, Leticia Esteves, secretaria de Ambiente y médica veterinaria, señaló: “Este registro es muy valioso desde lo técnico, porque nos ayuda a comprender mejor la población de pumas en Copahue. Y al mismo tiempo, nos llena de alegría pensar que podría haber una hembra en gestación: es una señal de vitalidad de nuestros ecosistemas y un recordatorio de por qué debemos seguir cuidándolos con responsabilidad.”

El cuerpo de guardaparques del ANP Copahue desarrolla tareas permanentes de patrullaje, educación ambiental, monitoreo con cámaras trampa, y registro de indicios (huellas, heces, rascaderos), además de articular acciones con equipos provinciales y locales para prevenir impactos y resguardar la biodiversidad. La información generada alimenta los planes de manejo del área, orientando acciones de conservación adaptativas.

md - 2025-08-18T141243.936

Próximos pasos

El equipo técnico seguirá el registro con cámaras trampa en puntos estratégicos para validar la gestación y dar seguimiento a los individuos detectados. Los resultados se comunicarán oficialmente una vez analizados.