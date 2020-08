Continúa el debate por la creación del Observatorio de abuso sexual infantil y adolescente

La Comisión de Desarrollo Humano y Social (C) reanudó el debate por el proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo provincial. Hoy recibieron a integrantes del Foro en Defensa de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Participaron la Dra. Nara Oses, la Lic. Emilia Campos y la Lic. Marcela Lorente por la organización que tutela los derechos de los más chicos desde el año 2004.

La iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo señala que la información recolectada será simplificada y estudiada con el objetivo de rediseñar políticas públicas en materia de prevención y promoción de derechos, como así también estrategias de abordaje, contención y erradicación de situaciones de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.

En este sentido Nara Oses señaló que “la recolección de datos de gran alcance no deben servir solo para generar política pública sino para monitorear la marcha de los programas”. En este sentido recordó el trabajo de 20 años de la provincia de Neuquén pero pidió buscar los datos de casos de abuso con “sustentos culturales e ideológicos del violencia hacia los niños, con el análisis cualitativo de los datos recolectados”. Dijo que resultaría “muy arriesgado” no respetar la privacidad de los datos privados de las y los menores víctimas de abuso y lo comparo con el Observatorio de las violencias hacia las mujeres (Ley 2887) “aunque esa información esta encriptada corre riesgo de ser descifrada por las redes de pedofilia en el caso de los niños y niñas”.

En este aspecto añadió que en la provincia a través de la Ley 2302 lograron receptar el procedimiento penal en el art. 63 cuidando de su privacidad. “Tenemos que procurar la protección de los niños de cualquier forma que puedan ser reconocibles ante la sociedad” añadió Nara Oses.

El informe que las integrantes del Foro expusieron ante las y los legisladores estuvo basado en la Convención de los Derechos del Niño, documentos de la ONU, la ley nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 26.061 y la ley provincial 2302 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. “El abuso sexual siempre está enmarcado en otras situaciones de violencia y vulneración de derechos” dijo Oses. Las integrantes del foro sugirieron que de crearse el Observatorio este debería funcionar en el ámbito del Consejo Provincial de Niñez Adolescencia y Familia (CO.PRO.NAF).

En otro orden, el cuerpo resolvió enviar una nota al Ministerio de Salud para que informe la cantidad de generadores eléctricos que están destinados a los establecimientos de salud pública y qué tareas de mantenimiento se les realiza. La iniciativa fue presentada por el Bloque Juntos por el Cambio. Lo propio hizo con el proyecto de resolución iniciado por la diputada Esteves (JC), por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial informe respecto a las acciones realizadas durante el período 2015-2019 para promover la difusión y capacitación del lenguaje de señas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2873. Se cursará nota al Ministerio de Educación solicitando la información.

Asimismo, por el proyecto de ley iniciado por el diputado Carlos Alberto Coggiola, por el cual se designa con el nombre “Dr. Alberto Herrera” al Hospital de Área Plottier, se acordó enviar notas al Concejo Deliberante, Hospital local y cooperadora de la localidad de Plottier para emitir opinión al respecto.

Finalmente, la comisión resolvió invitar a próximas reuniones a integrantes del Poder Ejecutivo que puedan ampliar la información en relación al régimen de prevención de riesgos de incendios y enfermedades endémicas asociadas a áreas rurales y forestales. El proyecto de ley fue iniciado por el Ejecutivo provincial y “la unificación de estas dos situaciones responde a la necesidad de proteger las zonas rurales de manera proactiva y prevenir riesgos a las comunidades” expresó la diputada María Laura du Plessis (MPN).

La comisión se realizó en modalidad mixta, presencial y remota, y participaron los diputados Javier Rivero, Germán Chapino, Carlos Coggiola y las diputadas Elizabeth Campos, Leticia Esteves, Ludmila Gaitán, Ayelen Quiroga, Carina Riccomini, Teresa Rioseco, Soledad Salaburu, Ayelén Gutierrez y María Laura du Plessis.

