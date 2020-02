Conocé Pura Frutta: el emprendimiento neuquino que ideó un producto inédito en el país y es reconocido internacionalmente

El emprendimiento neuquino Pura Frutta es un éxito en la región: ideado por jóvenes de la zona, producen el primer jugo de manzana totalmente exprimido de Argentina. En diálogo con Diario Neuquén, Marcos Mercado brindó detalles del crecimiento del proyecto a nivel nacional e internacional.

“La historia comenzó en 2013, en Río de Janeiro con Martín y José. El producto se comenzó a vender en 2015 y yo me uní en 2017, cuando instalé además nuestro espacio en Buenos Aires. Fue con el tiempo que comenzamos a crecer, a producir más y lograr que nuestro jugo se comercialice”, explica Marcos.

“El emprendimiento Pura Frutta agrega valor y genera un gran aporte a la producción del Valle de Neuquén”, manifiestan desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Es que los jóvenes son reconocidos por la CAME, el Centro PyME-ADENEU y otras nominaciones que destacan a los mejores emprendedores de la época.

Sin azúcar agregada ni conservantes, el jugo que producen los jovenes “es saludable, natural, totalmente exprimido y por sobre todo muy honesto”, asegura Marcos, quien manifiesta además el crecimiento exponencial de su línea de jugos de manzana roja y verde, a sabores como arándanos con manzana y frutilla con manzana.

Marcos relata lo difícil de los comienzos en Pura Frutta: “primero producíamos en una bolsa de tres litros, pero no era buena comercialmente porque no podíamos convencer a la gente que compren un producto de tres litros que no conocían”, explica. Luego, a partir de un convenio con Tetra Pak, su crecimiento fue a grandes pasos.

En tanto, Marcos expresó además su agradecimiento y expectativa por ser reconocidos en la región y de manera nacional: han sido nominados, en más de una oportunidad, a reconocimientos globales con los mejores emprendedores del año y distinguidos como “emprendedores del año” en el marco de los Premios Adeneu.

Por otra parte, la agencia de desarrollo económico de Neuquén los incluyó en el programa Pilares de la Chacra y los acompaña en sus actividades, brinda asesoramiento a problemas que surgen “todo el tiempo y de diversa índole”. Así, el emprendimiento Pura Frutta ya es reconocido en Neuquén e incluso comenzó a exportar desde el año pasado.

“Ya exportamos a Uruguay y Colombia. Tenemos en mente Brasil y también queremos llegar a Europa y Estados Unidos”, finaliza con entusiasmo Marcos, porque su jugo cruzó los límites de Neuquén y las fronteras argentinas, para transmitir la idea al resto del mundo.

Fuente: Diario Neuquén