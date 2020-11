Conocé por dentro como funciona el histórico grupo sanmartinense que defiende el cuento y el relato popular como nadie

De la mano de Irene Lozza en el año 2012 nació el grupo Cuenteros Comunitarios, el colectivo sanmartinense que con el correr del tiempo se volvió un clásico y por el cual en todo este tiempo han pasado más de 200 personas. El 2020 se trató de un año atípico porque no se pudieron reunir y tampoco pudieron recibir a nuevas personas. En medio de la pandemia siguen funcionando de manera virtual.

En diálogo con Diario 7 Lagos Irene Lozza, recuerda que todo surgió a partir de la insistencia que tuvieron sobre ella para compartir los cuentos que relataba desde toda su vida. “Esto fue una idea que sostuve porque desde siempre conté cuentos y desde que llegué traje los cuentos y las formas de narración oral. Después de que me insistan empecé a dar talleres gratuitos”.

Cuenteros comunitarios se caracteriza por compartir relatos ancestrales y trabajar con la cultural a través de la literatura popular oral, llevándolo a plazas, escuelas, jardines, centros de salud y otros espacios donde circula gente de la ciudad.

Una de las características a la que hace referencia como importante Lozza, tiene que ver con la apertura de años y la capacidad para tener un grupo de grandes actividades. “No somos un grupo cerrado, sino que todos los años en una única fecha, vamos sumando gente. Los cuentos son fuertes y de alguna manera dejan huellas. Nunca se termina de ir nadie a menos que quiera y así ya pasaron por acá 220 cuenteros”.

Respecto de este año particular en el que no pudieron recibir a más personas ni tampoco hacer su recorrida habitual, Lozza reflexiona: “La verdad que fue muy fuerte porque siempre esperamos gente nueva y este año no lo tuvimos. Además, en estos meses no nos reunimos los sábados como lo hacíamos siempre. No pudimos a salir a escuelas, jardines, hospital y por eso empezamos a trabajar de manera virtual porque el amor cuentero es muy grande”.

En estos tiempos extrañan la cercanía aunque no paran de seguir trabajando y ahora preparan una presentación en la Feria Regional del Libro. Van a estar haciendo una presentación el miércoles en el CDI “Aitue” de Cordones de Chapelco a las 17hs y el sábado en la Sala de Exposiciones Lidaura Chapitel a las 17hs.

Si querés saber más sobre ellos ingresá a https://www.facebook.com/cuenterxscomunitarixs/

