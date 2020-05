Conocé los avances tras la reactivación en la obra de los Macrolotes

A partir de la excepción al decreto de necesidad y urgencia del Gobienro Nacional en el que se habilita las obras públicas, en Angostura se reactivó una de las intervenciones más importantes, la construcción de los macrolotes. Conocé los trabajos que se realizan actualmente y los avances.

En diálogo con Diario 7 Lagos, el Secretario de Ejecución y Fiscalización de Viviendas Sociales, Javier de Los Ríos, aseguró que la obra se reactivó el pasado 20 de marzo. La empresa a cargo de los trabajos volvió a sus labores pero diezmada por la gran baja de de obreros debido a que muchos no son de la localidad y en medio de la cuarentena no pueden asistir.

“Se le sugirió tomar mano de obra local y lo estuvieron haciendo, el tema es que los otros trabajadores no están desvinculados y por esa la empresa no puede tomar muchos más. Además, hay una cuestión de sueldos que no pueden duplicar”, aseguró De Los Ríos.

En cuanto a las recaudos tomados para la reactivación de la sobras, el funcionario local explicó que se tomaron todas las medidas necesarias ya que se cumple con el protocolo de salud establecido para este tipo de obras. La empresa se equipó con todas los materiales sanitarios que se requiere para seguir trabajando.

En cuanto a los avances y los trabajos en concretos que se están realizando, cabe se señala que en los macrolotes del 1 al 4 se sigue avanzando en la red interna de agua y en la red de gas. En vistas al paso siguiente se piensa en generar las condiciones para la obra de cloacas.

En tanto que en el 5 y 6, donde aún no hay casas construidas, se trabaja en el suelo. De Los Ríos detalló que en el caso del macrolote 5 se sigue con el apeo, se avanza en el vuelteo y la recuperación de renovales para volver a plantarlos. Mientras que en el caso del 6, en estos momento está parada a la espera de que las cuestiones de administrativas se destraben para avanzar en el la segunda etapa que es la apertura de calles y movimiento de suelo.

El porcentaje de avance oficial de las obras por estos días:

32 Viviendas. 69,35 %

44 Viviendas. 59,35 %

139 Viviendas. 41,93 %