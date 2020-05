Conocé las nuevas actividades económicas que se reactivan en Angostura

El Gobernador Omar Gutiérrez anunció en el día de hoy la activación del Plan Secuencial de Apertura de Actividades Económicas a lo largo de la provincia y cómo afectará a cada localidad.

El intendente Fabio Stefani había elevado al gobierno provincial hace algunos días atrás, la solicitud de reactivación económica y comercial en Villa La Angostura, lo cual será ejecutado de la siguiente manera:

A partir del miércoles 6 de mayo (mañana):

Se habilitan las siguientes actividades y sus modalidades:

Lavadero de vehículos: con modalidad “atención por turno” y protocolo sanitario.

Comercios gastronómicos: a la modalidad “delivery” ya autorizada, se agrega la modalidad “take away” (retiro de producto en la puerta del local, sin ingreso al mismo) y protocolo sanitario. Horarios de 13:00 a 20:00 de lunes a viernes. Sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Talleres mecánicos, casas de repuestos y venta de cubiertas: con modalidad de “atención por turno” y protocolo sanitario. Horarios de 14:00 a 19:00, de lunes a viernes. Sábados de 9:00 a 14:00 horas. “Delivery” de productos gastronómicos: se amplía franja horaria autorizada de reparto hasta las 22:00, de lunes a sábado.

A partir del lunes 11 de mayo:

Se habilitan las siguientes actividades con atención limitada al público dentro del local, con factor de ocupación restringido, sujeto a protocolo sanitario estricto. Horarios de 14:00 a 19:00, de lunes a viernes. Sábados de 9:00 a 14:00 horas:

Productos informáticos

Bazar y Menaje

Papelería y Librería

Zapatería e Indumentaria

Jugueterías

Salones de Peluquería.

A partir del lunes 18 de mayo:

Se habilitan las siguientes actividades con atención limitada al público dentro del local, con factor de ocupación restringido, sujeto a protocolo sanitario estricto. Horarios de 14:00 a 19:00, de lunes a viernes. Sábados de 9:00 a 14:00 horas:

Inmobiliarias y Gestorías

Locales de telefonía celular

Salones de venta de vehículos nuevos y/o usados

Oficinas de obras sociales y medicina prepaga.

Las salidas recreativas de una hora no se han autorizado aún en Villa La Angostura, ya que el gobierno provincial ha trabajado en cinco criterios para su aprobación: Ausencia del virus Baja densidad poblacional que no haya transporte urbano Capacidad de respuesta sanitaria que no esté próximo a rutas transitadas.