Conocé a Pedro Fiori: el muralista sanmartinense que despliega su arte por toda la ciudad

En Diario 7 Lagos te seguimos contando la historia de diferentes que se destacan por su gran labor, por aquellos atributos únicos que los hacen especiales. Es el caso de Pedro Fiori, este artista local que ha tenido la posibilidad de concretar diversos murales en su ciudad.

Fiori le cuenta a Diario 7 Lagos que desde muy chico tuvo inquietudes por el arte. En el colegio se sumaba a diferentes propuestas culturales para actos o celebraciones. En esos años comenzó a familiarizarse con la pintura y la escultura. Esa afición lo llevó a tomar clases particulares para mejorar las técnicas que ya había obtenido de forma natural.

Una vez terminado el colegio secundario estudió Muralismo y Arte Público Monumental en la Ciudad de La Plata. Unos años después volvió a San Martín con mucha experiencia y con el deseo de poder seguir su camino en en lugar que lo vio a nacer y de la mano de su pasión.

Maradona, por Pedro Fiori

Esta semana concluyó el impactante mural en Homenaje a Diego Armando Maradona que hizo a pedido de la Filial de hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata que está en San Martín. Pero hay que destacar que este no es el único de los trabajos que hizo en la ciudad.

Fiori recuerda con emoción el mural de Red X la Identidad y el realziado en la Biblioteca 4 de Febrero. Pero a esto se le puede sumar el que aún se puede ver en el salón de Mujeres Latinoaméricanas de ATEN y el que pudo concretar para la organización CTEP.

Actualmente también forma parte del colectivo llamado Arte La Concuna. En este colectivo el artista se integra a pares para darle rienda suelta al arte público, con carácter participativo a través de talleres.

“El rubro al que me dedico es difícil, la verdad es que no está bien valorado. En ese sentido cuesta poder conseguir regularidad, peor mientras tanto doy clases y ahora estoy haciendo unas remeras de diseño propio. Siempre me mantuve haciendo lo que a mi me gusta”, expresa Fiori.

Al ser consultado sobre la imprtancia de mantenerse activo y en vigencia con el arte, el muralista reflexiona: “Uno no siente que hay un sueño cumplido, la verdad es que apuesto a este trabajo a pesar de que es bastante sactificado. Por más que parezca que uno está simplemente pintando, cuesta tiempo, esfuerzo y gestión para concretar los proyectos”.

El mural de la Biblioteca Popular

Y en un análisis de la compresión del arte y la valoración del mismo en las sociedades modernas, Fiori reniega de la “falta de apoyo del Estado” para con un colectivo que busca transmitir pensamientos de una forma diferente.

Fiori desea poder seguir vinculado a su pasión para poder seguir creciendo proesionalmente, ya que es un convencido de que “hay que seguir aprendiendo y compartiendo con la gente”.

0 Compartidos