Conocé a Naldi Sagripanti, el campeón de windsurf que elige los lagos sanmartinenses para entrenar

Nacido en Cipolletti, Arnaldo “Naldi” hoy tiene 34 años. Si bien su casa se encuentra en San Martín afirma que la clave es estar “en movimiento” por lo que sus días consisten en viajar, buscando lugares donde practicar este deporte que se convirtió en su vida.

En dialogo con Diario 7 Lagos, Naldi relató cómo fueron sus comienzos: Con su familia tenían una casa de verano en Neuquén a metros del lago lo que le permitió estar en contacto con el agua desde sus primeros años.

Naldi tenía 8 años y recuerda las tablas abandonadas que decoraban todas las casas y eran utilizadas para flotar, pero un día vio una distinta, una que tenía una vela. “Le pregunté a mi viejo qué era, me dijo que era windsurf y ahí empecé a armar el equipo, los primeros pasos, pero no había información, no había nada”.

“Empecé a hacer windsurf, iba todos los fines de semana y, poco a poco, empecé a interiorizarme. Empezó a pasar tiempo, me empecé a conseguir un equipo un poco más moderno y muy lentamente a evolucionar en el deporte” sumó.

Si bien no había información sobre esta disciplina, el deportista afirma que en los 80/90 el windsurf vivía su época dorada, ya que era el único deporte de agua que funcionaba con viento. “Ya 20 años después aparece el kitesurf y se hace más popular, porque es más fácil de aprender” afirmó.

“Estos ultimo 5 años se reivindicó porque cambió mucho la tecnología de los equipos que permitía hacer freestyle o maniobras muy llamativas” continuó.

En el windsurf existen tres disciplinas: el freestyle, para el cual se necesita mucho viento, luego la disciplina de olas, ideal para practicar en Chile, Hawai o Peru, y slalom, es decir, velocidad.

En el caso de Naldi elige los lagos de Argentina para entrenar. “Me encanta navegar en la Patagonia, estoy mucho en San Martín, los lagos de la montaña, lugares donde hay mucho viento y olas, y lo aprovecho para practicar y entrenar mis maniobras y estar siempre activo” explicó.

“San Martín es uno de los lugares donde más entreno, la condición de viento es genial, tengo como cinco lagos que tienen condición buenísima para el deporte, en San Martín me hice mi casa, elijo este lugar para estar porque la condición es buenísima” continuó.

A lo largo de estos años, Sagripanti viajó a distintos lugares como Hawaii, América, Europa , Sudáfrica, La Guajira y más. Muchas veces los viajes los hace de la mano de las marcas que lo apoyan. “Tratamos de hacer imagenes, videos, fotos, de distintos lugares para promocionar el deporte, la marca, siempre trato de estar en movimiento viajando para siempre tener material para publicar, motivar” continuó.

Naldi es campeón argentino: ganó el Torneo local, participó en Peru, Hawai, Chile, Mexico y Estado Unidos. “He competido en todos los campeonatos argentinos, ahora va a haber uno en Cuesta del Viento en marzo o abril, en San Juan, después en España” detalló.

Consultado sobre las expectativas con las que contaba en sus comienzos, afirma que no se imaginaba llegar a dónde llegó: “Se fue dando, porque lo fui creando, yo no tenía ningún referente en Argentina no había ninguna persona que yo pueda tomar de mentor” finalizó.