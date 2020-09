Conocé a los médicos aerovacuadores del SIEN y la logística desplegada para el traslado de pacientes en toda la Provincia

El porcentaje de las camas ocupadas de la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) de la Provincia de Neuquén ronda en un 98 por ciento. Es un número que alarma y acentúa la preocupación de todo el sistema de salud neuquino en pos de la prevención, los cuidados y la lucha que llevan contra el Covid-19.

En diálogo con Diario Neuquén, Sergio Aguirre, médico aerovacuador, especialista en Medicina del Trabajo y Médico del Sistema Integrado de Emergencia del Neuquén (SIEN), a cargo de los traslados sanitarios aéreos de la Provincia, resaltó la importancia de continuar el aislamiento social y detalló la logística del trabajo incansable que realiza el y su equipo desde marzo.

“Estamos en un momento bastante complicado de la pandemia, cada vez hay más casos graves, los hospitales se están abarrotando y nosotros estamos en la primera línea de batalla. Estamos haciendo la atención prehospitalaria y sabemos que cada día que pasa hay más casos y más gente enferma. Casos graves. El problema es que se están llenando las terapias”, expresa alarmado Aguirre.

El médico brinda detalles exclusivos de la planificación implementada por el equipo de aerovacuación del SIEN en estos meses de pandemia: “Somos aproximadamente siete médicos del Sistema de Emergencias, también participa un equipo de neonatólogos pertenecientes al Hospital Castro Rendón y son 10 enfermeros los que están volando en este momento”, describe Sergio, que tomó el mando del equipo de traslado sanitario de la Provincia por aviones en julio.

Y agrega: “Este es un servicio que está cubierto los 365 días del año, con guardias pasivas por un equipo de médicos y enfermeros de manera constante, durante todo el año sin frenar”. El equipo se dirige a ver los casos más graves que están a domicilio en las casas y efectúa los traslados de los pacientes con patologías más graves, de urgencia, que necesitan resolverse rápido, en un plazo corto, o que son patologías que requieren la complejidad que está desarrollada en la Ciudad de Neuquén y no en el interior.

“La aerovacuación se usa para dar a la población del interior el mismo acceso al nivel de complejidad que hay en Neuquén Capital”, explica Sergio a este medio. Lo cierto es que el equipo traslada pacientes de Chos Malal, de Junín de Los Andes, de San Martín de Los Andes, de Villa La Angostura y de los alrededores, según enumera el médico, quien remarca que se trata de distancias muy grandes para realizar vía terrestre y añade: “desde San Martín de los Andes hasta acá son por lo menos cinco horas en ambulancia, nosotros lo hacemos en 45 minutos. No tiene comparación. Se trata de casos graves”.

Cuidarse entre todos, el pedido desesperado del equipo médico

El médico del SIEN manifiesta de forma constante la preocupación que tiene actualmente todo el equipo de salud local. Señala a este medio que aquello que más les duele personalmente es “ver que la gente no se cuide, que no tome los recaudos necesarios”, en palabras de Aguirre, quien afirma con firmeza: “A veces uno lo hace porque se formó y es su trabajo, pero uno piensa que hoy en esta pandemia nos estamos jugando la vida. Si esto sigue así va a llegar un momento que nos vamos a dar abasto para dar respuesta a todos los casos que haya”.

Para Sergio, es vital que la población renueve la toma de conciencia que se había desplegado en marzo con el inicio de la cuarentena. El médico vuelve a advertir que, si le gente no toma conciencia, sigue saliente y continúa efectuando reuniones “sin acatar las normas”, realmente “será muy complicado”.

“Cuando llega el final de la guardia que uno esta cansado uno se replantea todo. Si la gente no se cuida, para que hacemos el esfuerzo que hacemos. A veces parece que no es reconocido y no se tiene en cuenta”, asegura Aguirre.

Las guardias y los traslados: “una joyita de la Provincia”

En referencia al trabajo de guardias que realiza su equipo, el médico referente del sector de aerovacuación cuenta que todo el personal realiza guardias pasivas las 24 horas los 365 días del año. Además, se ha desplegado un especial protocolo sanitario para los traslados tomando “todos los recaudos necesarios en cada viaje, con las medidas de protección, con el equipo de protección personal que es mandatario en esta pandemia y en el tiempo que vivimos ahora”, relata Sergio.

“La aerovacuación medica en Neuquén es una joyita de la Provincia. Lo digo con toda humildad y conocimiento de causa. Se hacen cosas que no suceden en ningún lado del país. Que cuando surja una emergencia haya un equipo médico disponible y un avión para realizar el traslado solo en 45 minutos es algo increíble”, expresa el médico del SIEN.

Y continúa: “El equipo trabaja con perfil bajo desde hace muchos años. Es un orgullo pertenecer para mí y para los neuquinos en general”. Con más de dos meses como referente del área, Aguirre señala que se han efectuado por lo menos “entre 25 y 30 vuelos cada mes junto con la aeronáutica de Neuquén, trasladando pacientes con patologías de toda índole”.

Pasión y compromiso con la tarea. Así lo define Sergio a su trabajo. “Está todo el personal de Aeroevacuacion Medica del SIEN comprometidos hasta la médula por el bienestar de todos los neuquinos”, finaliza el médico. Y así continuarán hasta la finalización de la pandemia, y en la nueva normalidad, mientras continúan pidiendo por favor que la gente se cuide.

