Conmovedor relato de una ex Chiquititas sobre Romina Yan

Georgina Mollo, la actriz que formó parte del elenco de Chiquititas, recordó en Instagram a Romina Yan a partir de un sueño que tuvo con ella. Junto a una imagen con Romina, escribió cálidas palabras hacia la hija de Cris Morena.

“Hoy te soñé. Y no es por hacerme la linda, pero cuando me levanté y me mire al espejo, me vi parecida a vos… No sé si es algo físico o algo que nos unía más profundamente. No sé si es que te estuve extrañando o si es que me estás recordando. Siempre es lindo soñar con tu sonrisa. Siempre es lindo sentirte cerca ”, expresó.

Fuente: Rating Cero

0 Compartidos