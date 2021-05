Concejales pidieron a Provincia que permita comprar vacunas a Angostura y Stefani adelantó: “hay privados en esto, gente que se está sumando”

El Concejo Deliberante de Villa La Angostura llevó adelante una sesión especial a partir de la solicitud de uso de la Banca Vecinal del abogado y escribano Pablo González. Estuvieron presentes el Intendente Fabio Stefani, quien expresó cómo se viene trabajando en conjunto con el Hospital para la adquisición de recursos y el director del nosocomio Ramiro Tornelli, quienes reiteró el complejo panorama sanitario actual que vive la localidad.

En el encuentro articulado de forma online por los ediles, también se aprobó por unanimidad el proyecto impulsado por el Bloque PRO para instar al gobierno provincial a la adquisición de vacunas contra el Coronavirus de forma independiente a las dosis suministradas por Nación.

“Se solicitó al Intendente de Villa La Angostura realizar las gestiones necesarias ante el Gobernador para asegurar las dosis en la localidad, y al Gobernador a arbitrar los medios necesarios, autorizaciones correspondientes para la adquisición de vacunos por parte de los municipios ya sea con fondos públicos o privados, con la urgencia que ello amerita”, expresa el proyecto de comunicación presentado.

“Pensamos en un momento que la primera ola de contagios iba a tener la magnitud que está teniendo la segunda. Desde una primera instancia se evaluaron los recursos necesarios. A medida que el Director del Hospital ha ido requiriéndolos, dentro de lo que está en el alcance del Municipio, este ha participado para obtenerlos”, afirmó Stefani.

El ejecutivo municipal detalló que se han gestionado camas, barbijos, termómetros digitales, trailers, plateas para oxígeno, llegada de nuevo personal y la construcción de una sala de aislamiento especial y separada del sector general. “Ante esta pandemia nada alcanza, está a la vista en el país. Nosotros como Municipio tratamos de estar siempre en el Hospital”, remarcó.

Y continuó: “las consecuencias son enormes. La falta de recursos no tiene ningún tipo de justificativo. La gente está llegando al límite”. El abogado también solicitó respuestas acerca de las donaciones que no pudieron recibirse a nivel local y aquellas que no llegaron a utilizarse, como la entrega de 10 mil neo-kits, la cual fue rechazada por el Gobierno de la Provincia.

Por su parte, González puso énfasis en su pedido de que las autoridades brinden explicaciones sobre el trabajo realizado desde el inicio de la pandemia y resaltó: “Pasaron ocho meses de que se solicitó a la Intendencia solicitar esos recursos Hoy estamos en foja cero. Si el Intendente no gestiona, no sirve. Debe tomarse un coche y comunicarle al gobernador todo lo que necesitamos”.

“Con Marta (Cicconi) nos hemos reunido con gente de Buenos Aires. Se ha pedido que se concrete. Las respuestas fueron claras. Las donaciones llegaron Fue un desencuentro con salud pública y privada, la autorización Municipal estaba, pero pasaba por encima de lo que decía Provincia”, respondió el Intendente, al tiempo que la propia edil del PRO tomó la palabra y adelantó que “seguirán insistiendo” para que finalmente se usen mientras que los termo bloques continuaron en Villa La Angostura y se logró capacitar a bioquímicos locales con la técnica PCR Molecular.

El vecino en uso de su Banca, sobre este punto, aseguró que “se está en un punto de inflexión del que no se tiene marcha atrás”, por lo que hay que “gestionar y exigir” a las autoridades de Neuquén de forma inmediata.

Por su lado, el Director del Hospital, Ramiro Tornelli, aseguró que “todas las donaciones que llegaron al hospital se están usando” en un momento donde “la situación es totalmente crítica”: “el Hospital está dando respuesta, gestionó insumos, profesionales, mantenimiento. Todo esto tiene un límite. Depende de la gente y de bajar la circulación. Que nos escuchen”, expresó.

Al finalizar la sesión, Stefani repitió que “se está en permanente contacto con el Hospital”, ya que siempre se trabaja para alcanzar todos los requerimientos que realiza el personal de la salud. Se refirió, de forma contundente, a la posibilidad de que Villa La Angostura compre vacunas de forma independiente para aplicarlas a su población: “hay gente de privados en esto. Gente que se está sumando. Vamos a ver si podemos llegar al objetivo”.