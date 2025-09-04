El frente La Neuquinidad, que lidera el gobernador Rolando Figueroa, dio inicio a su campaña rumbo al Congreso de la Nación con un acto multitudinario en Chos Malal. La actividad marcó el comienzo del camino hacia las elecciones legislativas nacionales previstas para el próximo 26 de octubre.
Con un acto en Chos Malal, La Neuquinidad lanzó su campaña nacional
El frente de partidos presentó a su lista de postulantes para octubre, destacando la necesidad de defender los intereses de la provincia en el Congreso.
Durante el encuentro participaron vecinos de los 18 municipios y comisiones de fomento, junto a los referentes de los partidos que integran la coalición. Allí, los candidatos remarcaron la importancia de contar con representantes neuquinos en ambas cámaras que defiendan un modelo de desarrollo equitativo y equilibrado.
La lista de postulantes está encabezada por los candidatos a senadores Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset, acompañados por María Laura Da Pieve y Gustavo Coatz Romer. Para la Cámara baja se presentaron Karina Maureira, Joaquín Perrén, María José Rodríguez, Jorge Alberti, Natalia Berra Suárez y Walter Erdozain Gómez.
En su discurso, Figueroa subrayó que este primer paso de campaña refleja los orígenes del proyecto político nacido en el norte neuquino. El mandatario sostuvo que la elección de octubre no será “una más”, ya que La Neuquinidad enfrentará a modelos que priorizan el “sálvese quien pueda” frente a la convicción de que “si a Neuquén le va bien, a la Argentina también le irá bien”.
Los discursos incluyeron referencias a la necesidad de defender el empleo neuquino, la educación provincial y el fortalecimiento de las empresas públicas. Además, se destacó la importancia de que los legisladores nacionales representen de manera genuina los intereses de la provincia frente a las disputas de los partidos tradicionales.
Por su parte, Julieta Corroza expresó sentirse honrada de encabezar la lista y remarcó que la propuesta de La Neuquinidad es “genuina, trabajadora y transparente”. En la misma línea, Ousset resaltó que el acto en Chos Malal tuvo un valor simbólico porque “ahí nació el gobernador y también nació este proyecto político”. Ambos coincidieron en que el objetivo central es llevar la voz de Neuquén al Congreso.