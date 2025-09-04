Con un acto en Chos Malal, La Neuquinidad lanzó su campaña nacional

En su discurso, Figueroa subrayó que este primer paso de campaña refleja los orígenes del proyecto político nacido en el norte neuquino. El mandatario sostuvo que la elección de octubre no será “una más”, ya que La Neuquinidad enfrentará a modelos que priorizan el “sálvese quien pueda” frente a la convicción de que “si a Neuquén le va bien, a la Argentina también le irá bien”.

Los discursos incluyeron referencias a la necesidad de defender el empleo neuquino, la educación provincial y el fortalecimiento de las empresas públicas. Además, se destacó la importancia de que los legisladores nacionales representen de manera genuina los intereses de la provincia frente a las disputas de los partidos tradicionales.

Por su parte, Julieta Corroza expresó sentirse honrada de encabezar la lista y remarcó que la propuesta de La Neuquinidad es “genuina, trabajadora y transparente”. En la misma línea, Ousset resaltó que el acto en Chos Malal tuvo un valor simbólico porque “ahí nació el gobernador y también nació este proyecto político”. Ambos coincidieron en que el objetivo central es llevar la voz de Neuquén al Congreso.