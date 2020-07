Cómo se instala una buena solución para la humedad

La humedad es las paredes de una vivienda puede surgir por diferentes factores, como condensación, filtraciones o capilaridad. Independientemente de los motivos que la originen, es un problema que debe ser solucionado en el corto plazo.

Contar con humedad en los muros aporta un aspecto descuidado y sucio a los ambientes debido a las manchas de color negro. Y además la presencia de moho podría ser muy peligrosa para la salud de los habitantes, en especial para aquellos que sufren de enfermedades o alergias respiratorias.

Los paneles antihumedad son una solución rápida y efectiva a este inconveniente. Tal como explica Ramiro de la firma Leplak, son revestimientos que absorben la humedad y la liberan de forma progresiva y gradual a los ambientes.

Y, como están confeccionadas con materiales de la más avanzada tecnología, poseen un exterior impermeable que evitar que el moho o vapor ingrese de afuera hacia adentro y dañe la placa o la pared que se encuentra detrás de ellas.

Instalación

Una de las principales ventajas de estas placas es que no requieren ningún tipo de trabajo previo en las paredes. Es decir, pueden instalarse sin picar, lijar o revocar los muros. Como consecuencia ahorran no solamente tiempo, sino también dinero ya que no es necesario contratar personal que pueda efectuar trabajos de albañilería.

Lo único que se necesita son las placas, el pegamento usado para adherirlas a los muros y una pared limpia, sin tierra ni manchas.

En ocasiones el representante de la empresa proveedora tendrá que hacer pequeños recortes en el revoque para que el pegamento que fija las placas a las paredes logre su máxima adherencia. De modo que no se generarán escombros ni habrá suciedad para limpiar después de su colocación. Y su acción antihumedad comenzará a partir del momento en que sean amuradas.

Un punto a tener en cuenta es el color de las placas. Si bien se comercializan en tono blanco, muchos usuarios deciden pintarlas de otros colores para que combinen con la decoración de sus ambientes.

Pero antes de pintarlas es conveniente consultar con el fabricante de las placas para asegurarse que la pintura elegida no obstruya los poros, haciendo que no sea posible que absorban la humedad y que pierdan así su función primordial.

No obstante, más allá del color que se decida colocarles, las placas constituyen una excelente opción de decoración, porque se venden con diferentes diseños y texturas que se adaptan a las necesidades ornamentales de cada ambiente.

Agradecemos a Joaquín de Leplak por brindarnos esta nota para nuestro portal

