Cómo controlar la ira en tiempos de aislamiento

Esta semana les propongo que abordemos el tema de la Ira. Continuamos en aislamiento debido a la cuarentena y esto ocasiona que muchas personas debido a la inestabilidad económica, problemas familiares, e incertidumbre general terminen desbordándose con la situación y actuando de una manera exagerada con enojo sin reconocerse.

En principio me parece importante poder aceptar como nos sentimos. Es totalmente valido sentir tristeza, angustia, miedo en estos momentos. No negarlo nos ayudará a poder controlar nuestra conducta.

Pero que ocurre cuando esta conducta se vuelve destructiva hacia nosotros o hacia los demás, provocando problemas familiares, laborales, sociales y afectando nuestra calidad de vida.

Para poder entenderlo debemos saber que nuestra conducta esta totalmente relacionada con nuestras emociones, y nuestras emociones con nuestros pensamientos, por lo cual trabajar sobre ellos nos ayudara a poder controlar y cambiar esta conducta por otras más productivas.

Generalmente es un proceso inconsciente, uno no está pensando cuando actúa que emoción y que pensamiento lo generó, pero ante conductas negativas es importante enfrentarnos con nuestros propios pensamientos e identificar lo que nos ocurre. Algunas personas tienen una incorrecta expresión de la ira, Por ejemplo, ante alguna situación que nos molesta nos aislamos y nos ponemos a escuchar musca intentando pensar en otra cosa. Otros en cambio no logran manifestar lo que sienten por ejemplo ante una situación que les molesta sonríen y se muestran calmos a pesar de que por dentro sientan mucha tensión. Por último, otras personas culpan a los demás de aquellas cuestiones que consideran negativas evitando sus propios sentimientos.

Existen ideas o pensamientos irracionales que generan que tengamos una distorsión de la realidad, los cuales generalmente no registramos. Alguno de ellos son los prejuicios, las generalizaciones (ante un hecho negativo, por ejemplo, pensamos que es una derrota y todo va a salir mal.) Otro pensamiento nos lleva a crear conclusiones de cualquier situación, (por ejemplo, si mi novio me deja todos los hombres son iguales y me van a a dejar). Maximizar o minimizar situaciones nos lleva a exagerar la realidad, creer que leemos la mente de los demás, etc. Todos estos pensamientos actúan directamente sobre nuestras emociones generando miedo, frustración y al hacerlos conscientes nos permiten poder identificarlos y poder cambiarlos por pensamientos que se ajusten mas a la realidad.

En tiempos de cuarentena en donde todo se intensifica, intentemos identificar mas que nunca lo que nos sucede para lograr expresar nuestras emociones y no lastimarnos ni a nosotros ni a los demás.

Lic Roxana Gonzalez

M.P. 83.089

@roxanagonzalezpsicologa