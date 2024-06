¿Cómo aprovechar los bonos de bienvenida del Casino 1Win Argentina?

Es importante saber que este bono dará un 500% en los cuatro depósitos, y se encuentra dividido de la siguiente manera:

200% de bonificación para el primer depósito.

150% de bonificación para el segundo depósito.

100% de bonificación para el tercer depósito.

50% de bonificación para el segundo depósito.

Cada bono tendrá un límite de $520 USD, o bien su equivalente calculado en Pesos Argentinos el día que se cree una cuenta. El máximo disponible para este bono es de $2,080 USD al canjear los cuatro bonos.

¿Qué debes conocer del bono de bienvenida?

Antes de hacer uso del bono de bienvenida, es necesario conocer varios aspectos detrás de este bono.

Este bono está disponible tanto para apuestas deportivas como para el casino virtual.

El monto del bono se verá reflejado en un apartado separado al monto real que está disponible en la cuenta de los usuarios.

Los usuarios obtendrán un porcentaje del bono mientras jueguen y pierdan, siendo esta una condición importante a tener en cuenta.

El bono cuenta con un rollover que debe ser cumplido para poder retirar las ganancias obtenidas, por si tienes dudas de como retirar dinero de 1Win Argentina.

Este bono sólo está disponible para los nuevos usuarios del operador.

Con esto en mente, pasemos a hablar sobre dónde apostar con el bono de bienvenida para sacarle provecho.

Juegos para apostar con el bono de bienvenida

Algo que se debe tener claro es que este bono de bienvenida está disponible para las diferentes secciones disponibles en el casino. Así que, si lo tuyo son apuestas deportivas y no los tragamonedas, no hace falta preocuparse mucho por no usar este bono.

Si lo tuyo son los juegos de casino, los slots, los juegos de mesa como ruleta, baccarat o póker, incluso los juegos crash, te permitirán disfrutar al máximo del bono.

Ahora bien, si estás buscando apuestas deportivas, 1Win cuenta con una selección de deportes bastante amplia, y que dará la oportunidad de apostar en diferentes eventos y mercados.

Una cosa a considerar es que este bono no aplica para los apartados en vivo del casino y de las apuestas deportivas.

Consejos para usar el bono de bienvenida

Como sucede con todos los bonos que ofrece un casino, es imposible no pensar en cuál es la forma para sacarle mejor provecho y obtener mejores ganancias. Acá tienes algunos consejos que puedes aplicar:

Si lo tuyo son los tragamonedas, prueba el juego con su versión demo antes de usar dinero real.

Nunca pases por alto los términos y condiciones del bono, estos son importantes para poder retirar las ganancias del casino.

En el caso de los deportes, trata de usar el bono en los deportes que más conozcas, no hagas apuestas que te recomienden para no perder tu dinero de bono.

No es necesario que canjees todos los bonos de depósito con el monto más alto, siempre que lo hagas con el monto mínimo, igual tendrás los beneficios disponibles.

Si no puedes conseguir los requisitos de apuestas de un bono, intenta no canjearlo para evitar problemas al jugar.

Evita canjear más de un bono al jugar para no mezclar requisitos de apuestas.

Conclusión

¿Estás preparado para hacer uso del bono de bienvenida de 1Win Casino? Ahora que sabes cómo funciona, cuál es el bono y tienes consejos para su uso, disfrutar de lo que este ofrece será mucho más fácil.

Además, estos consejos son útiles para todos los bonos del sitio, así que tienes información para seguir jugando en 2024 y más adelante.