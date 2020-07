Comerciantes de San Martín con un 30% de ventas con respecto al año pasado: “Sin el turista es inviable”

Así lo confirmó presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes, Lucas Mantaras en diálogo con Diario 7 Lagos luego de reiterar el pedido por leyes de emergencia Provinciales y Nacionales.

“En promedio los comercios están trabajando al 30% comparativamente con igual mes del año pasado” confirmó el comerciante luego de enviar una carta dirigida al gobernador Omar Gutiérrez y al intendente Carlos Saloniti en el que piden por medidas que ayuden a los sectores más afectados por la pandemia.

“Se han perdido como siguen peligrando miles de puestos de trabajo relacionados al turismo y al comercio vinculado en nuestra comunidad que no se podrán sostener sin temporada, el estado no puede reemplazar a miles de turistas” señalaron distintas asociaciones a través de una carta.

Quienes firman son la Cámara de Comercio Industria y Turismo de San Martín de los Andes, la Asociación de Agentes de Viaje, la Asociación Hotelera y Gastronómica, la Cámara de Guías y Profesionales de Pesca Deportiva de la Provincia del Neuquén, Asociación Argentina de Guías de Montaña, Asociación de Guías de Turismo de San Martín de los Andes, Asociación de Instructores de Esquí y Snowboard Chapelco, Cámara de Actividades Físicas Deporte y Ecoturismo.

Luego de entregar un petitorio al Intendente Carlos Saloniti durante la movilización del lunes 13 de julio reclamando por la apertura al turismo y asistencia, los sectores consideraron: “Aal día de hoy solo existe una comunicación mediática de la Ministra de Turismo de Neuquén Lic. Marisa Focarazzo sobre apertura de micro regiones, que para la práctica no está el decreto que las habilite y sigue interrumpida la libre circulación entre las localidades de la Zona Sur”.

Respecto a la asistencia seguraron que no recibieron nada y peticionaron una vez más por leyes de emergencia Provinciales y Nacionales ya que los puestos de trabajo, consideraron, “no se podrán sostener sin temporada, el estado no puede reemplazar a miles de turistas”.

En cuanto a la llegada de visitantes señalaron: “Si viene de un pueblo donde no hay casos, no se puede impedir que llegue a nuestra ciudad, viéndolo desde el punto de vista epidemiológico” ya que hoy si de una ciudad de San Juan quieren venir un ciudadano, cuando llegan a los controles no pueden pasar.

Si del tema asistencial se trata enumeraron distintas y pidieron que la Ley de turismo contenga: mantenimiento de suspensión del mínimo no imponible para el impuesto a los Ingresos Brutos por lo menos por 12 meses, eximición de impuesto inmobiliario al sector hotelero por 12 meses, quitar retenciones a través de SIRCREB, plan de facilidades de pagos sin intereses para deudas del sector desde marzo de 2020.

También pidieron líneas de créditos inmediatas a tasas menor al 20% con 12 meses de gracia, financiamiento para los consumidores con herramientas brindadas por el BPN, eliminación de impuestos de seguridad e higiene o comerciales y patentes sobre los vehículos destinados a las actividades relacionadas al turismo desde el mes de marzo y hasta que finalice la pandemia.

