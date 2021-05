Comenzó la vacunación a los docentes de Villa La Angostura: llegaron las primeras 100 dosis

Comenzó la vacunación al personal docente en Villa La Angostura, al igual que en San Martín de los Andes y el resto de la Provincia. Desde temprano, se observan filas en las calles que dirigen al Gimnasio Adrián Mercado, lugar donde citaron a los maestros inscriptos. El secretario local de ATEN, Omar Lara, informó a Diario 7 Lagos que se enviaron 100 dosis desde Neuquén en esta primera tanda.

“Llegaron cien dosis. Para inscribirse, se utilizó el sistema oficial de Nación, donde mediante un link se informó el rol de docente y en base a ese enlace la Provincia comenzó a llamar. Desde Educación llamaron a cada uno avisándole que tenían turno para hoy en determinado horario”, relató Lara.

En paralelo, confirmó que, según datos oficiales que obtuvo el gremio, hay inscriptos actualmente 17.803 docentes de 25 mil en total: “no se anotaron todos, son pocos y eso también hay que tenerlo en cuenta. Esto incluye a las escuelas primarias, las escuelas secundarias, los Institutos Superiores de Formación Docente y las universidades”, detalló el secretario.

Asimismo, precisó que, así como a Angostura arribaron 100 vacunas, a San Martín de Los Andes llegaron 250 aplicaciones. Lara destacó el comienzo del proceso de inoculación al personal de las escuelas como algo positivo, pero remarcó también que ya solicitaron a la ministra Cristina Storioni el envío de más dosis.

“Calculamos más o menos que de todo el espectro docente habrá un 17 por ciento vacunado. Le enviamos un pedido a la ministra, aunque tiene razón en lo que me plantea: me dice que no depende de ellos sino de las dosis que manden a la provincia desde el gobierno Nacional y es una realidad, hay un faltante. Hay que ser coherente y realista que el faltante de vacunas no es un problema únicamente de Argentina sino del mundo”, admitió Lara.

De todas maneras, explicó que se le pidió a Storioni que el Gobierno “apure esos pasos y de alguna manera podamos tener todos los docentes vacunados”.