Claudia Fontán, se suma a MasterChef Celebrity 2

La producción de Masterchef Celebrity, el exitoso reality de cocina que pudo verse en Telefe hasta mediados de enero, confirmó la participación de la actriz y conductora Claudia Fontán aunque subrayó que no es el reemplazo de Carmen Barbieri.

Hace algunos días, se viralizaron imágenes de las grabaciones del reality y desde Intrusos señalaron que La Gunda era la reemplazante de Carmen Barbieri, algo que desmintieron desde Telefe.



“Como es de público conocimiento, Carmen no participa por un problema de salud, pero Claudia es una nueva participante, no es su reemplazante. En caso de que Carmen se mejore y pueda regresar, y ojalá así sea, se sumará; pero no se irá Claudia porque no es su reemplazo”, le contaron desde Telefe a Ciudad.



De esta manera, la conocida artista será parte del ciclo que cuenta con la conducción de Santiago del Moro, tras mostrarse muy hábil en la cocina frente a sus seguidores de Instagram, algo que podría darle ventaja sobre otros famosos menos experimentados.

Carmen Barbieri, por su parte, mostró una gran mejoría en las últimas horas, al punto de que sus médicos han decidido despertarla lentamente del coma farmacológico en el que fue inducida durante el fin de semana.

Fuente: Ciudad.com

