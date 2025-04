Ya están a la venta los pases para Chapelco

Los pases salieron a la venta con dos tipos de tarifas: para residentes en Neuquén y Río Negro y para no residentes en estas provincias. Para no residentes el pase de tres días saldrá 324.000 pesos y el de seis días, 576.000 pesos. En tanto que para residentes habrá dos opciones: el pase flexible de tres días que valdrá 188.000 pesos y el pase flexible de diez días que costará 569.000 pesos. Estos precios no serán vinculantes para el nuevo concesionario.