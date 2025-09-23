Cerro Bayo inicia la instalación de una nueva telesilla cuádruple que estará lista en 2026

En la actualidad, el proyecto se encuentra a la espera de las autorizaciones municipales y provinciales, y se desarrolla bajo estrictos estándares de seguridad, calidad y sustentabilidad. Según el cronograma, la telesilla estará operativa para la temporada invernal 2026.

“Esta inversión es un hito más en el camino de modernización que emprendimos hace más de una década. Nuestro objetivo es seguir posicionando a Cerro Bayo como un centro de ski de referencia en la región, con servicios de calidad internacional y un fuerte compromiso con la sostenibilidad”, señaló Pablo Torres García, CEO de Cerro Bayo.

En este sentido, la incorporación de esta telesilla tendrá impacto directo en la operación del centro y también en el desarrollo turístico regional, al fortalecer la oferta de Villa La Angostura y la zona de los Siete Lagos. Se espera un incremento en la llegada de turistas nacionales e internacionales, con beneficios para el sector hotelero, gastronómico y comercial local.

FUENTE: Noticias NQN