Cerro Bayo inicia la instalación de una nueva telesilla cuádruple que estará lista en 2026

El centro de esquí Cerro Bayo, uno de los motores turísticos de Villa La Angostura, recibió la nueva telesilla cuádruple Doppelmayr y comenzó las tareas de instalación. Se trata de una de las inversiones más importantes del plan integral de modernización que la empresa viene desarrollando desde hace más de una década.
Con una inversión de 2.000 millones de pesos, el centro de esquí de Villa La Angostura, Cerro Bayo, avanza en su plan de modernización.
Cabe mencionar que esta iniciativa demandará 2.000 millones de pesos, destinados no solo a la incorporación de la nueva infraestructura, sino también a la optimización del sistema de nieve artificial y la compra de equipamiento de última generación, con el objetivo de elevar la calidad de los servicios ofrecidos.
Desde la empresa adelantaron que la telesilla reemplazará medios existentes y permitirá triplicar la capacidad de transporte, reduciendo tiempos de espera y mejorando sustancialmente la experiencia de los esquiadores.
En la actualidad, el proyecto se encuentra a la espera de las autorizaciones municipales y provinciales, y se desarrolla bajo estrictos estándares de seguridad, calidad y sustentabilidad. Según el cronograma, la telesilla estará operativa para la temporada invernal 2026.
“Esta inversión es un hito más en el camino de modernización que emprendimos hace más de una década. Nuestro objetivo es seguir posicionando a Cerro Bayo como un centro de ski de referencia en la región, con servicios de calidad internacional y un fuerte compromiso con la sostenibilidad”, señaló Pablo Torres García, CEO de Cerro Bayo.
En este sentido, la incorporación de esta telesilla tendrá impacto directo en la operación del centro y también en el desarrollo turístico regional, al fortalecer la oferta de Villa La Angostura y la zona de los Siete Lagos. Se espera un incremento en la llegada de turistas nacionales e internacionales, con beneficios para el sector hotelero, gastronómico y comercial local.
