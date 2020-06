Cerro Bayo con expectativas, pero aún sin certezas: “Estamos preparados por si tenemos la opción de apertura”

A pocos días del comienzo del invierno aún es una incógnita si habrá temporada para el Cerro Bayo. Después de que el gobernador Gutiérrez haya dejado claro la idea de poder habilitar los Centro de Esquí con público local, las expectativas crecen, pero no hay confirmaciones. Los empresarios tienen todo listo y esperan la orden. Respecto de las tarifas, no se anunciarán hasta que les confirmen la apertura

“Hay expectativas, no hay certezas, esta es la realidad. Como hay nuevos casos en la provincia que genera incertidumbre no se sabe, hoy lo que tenemos claro es que los centros de esquí están preparados por si tenemos la opción de tener la apertura. Siempre teniendo en claro que para nosotros lo primero es la salud” aseguró en diálogo con Diario 7 Lagos Pablo Torres García, presidente de Cerro Bayo.

Torres García expresó que si bien están listos y ya tienen los protocolos preparados, todo dependerá de la coordinación con los municipios y las provincias para poder tomar una decisión final.

“Todas las semanas tenemos reuniones con la ministra Focarazzo y otros funcionaros, y ahí vamos tratando de ver en que se puede ir avanzando. Por lo que nos comenta la ministra hoy estamos hablando de una apertura gradual, una apertura sectorial, de corredores donde todo va a estar abierto y no todos van a poder transitar interprovincialmente”, aseguró Torres García.

En este sentido Torres García señaló que se habla de agosto o de septiembre, pero eso dependerá de cada Centro de Esquí. No se iría captar público de Neuquén capital y en el caso de que se abra sería con público más bien local y regional.

“Va a ser un invierno malo, desde lo económico para todos los centros de esquí es una temporada perdida, lo tenemos claro. Pero tenemos claro que hay una responsabilidad porque formamos parte de una gran cadena de sectores, porque si nosotros no abrimos, no tendría sentido que habrá un restaurante o un comercio, o hablar de los rentals”, detalló el presidente de Cerro Bayo.

Pensando en cuestiones que harían a la nueva normalidad y que generan inquietud, se puede hacer un punto sobre el alquiler de ropa. Torres García llevó tranquilidad al explicar que esas prendas por lo general son lavadas después de que el cliente las entrega, y que tiene un tratamiento especial antes de volver al negocio. De todas maneras, no esperan que haya mucho movimiento en este sentido ante la ausencia del visitante que podría llegar a necesitar alquilar.

En cuanto a las tarifas para este año, el empresario adelantó que las tienen pero que no las publicarán hasta que les confirmen la apertura. Con esa misma lógica se manejaron en la toma de decisión de no salir a hacer una preventa, por lo que Cerro Bayo no tiene a visitantes con pase en su poder pero que no puede viajar, como si ocurre en otros centros de esquí.

